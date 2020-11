Mirtha vuelve en diciembre



Tal como anunció ayer Juana Viale -quien tomó la posta del ya clásico almuerzo de domingo, en El Trece-, Mirtha Legrand se despedirá del 2020 en pantalla. La diva, que se apartó de su histórico programa muy afectada por los fallecimientos de sus hermanos Goldie y José Martínez Suárez y también para cuidarse por los riesgos del Covid-19, estará en el piso nuevamente el 19 de diciembre. Ambas compartirán mesa.



Romance y fotografías



Ciudad.com publicó en su sitio las fotografías que terminan de confirmar el romance entre el cantautor Coti Sorokin, de 47 años, y la segunda hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, de 30. La joven fue a ver su recital al Centro Cultural Konex con amigas, y al final del show Coti se fue con ella. Subieron a una camioneta, en el asiento de atrás, la cámara los captó de la mano y degustando un vino que ella había llevado.



50 años de un éxito complicado

Hace medio siglo, el ex Beatles George Harrison sacaba My Sweet Lord, single del disco All thing must pass, que sería el mayor éxito de su carrera y el primero de un ex Beatles solista, pero que también le traería los más grandes problemas a raíz de una denuncia por plagio. Ronnie Mack lo demandó considerando que era copia de He's so fine, y la justicia falló a su favor, aunque dijo que fue "plagio inconsciente".



Una canción muy oportuna



El cantante británico Robbie Williams lanzó Can't Stop Christmas, una animada canción navideña plagada de alusiones al distanciamiento social recomendado por la pandemia de coronavirus. "Santa está en su trineo, pero ahora está a dos metros", es una de las frases alusivas, junto a otros pasajes en donde menciona los contactos por Zoom, por citar sólo un ejemplo, refiere a las particulares vivencias de este particular año



Los favoritos de Obama

En sus memorias, A promised land, el expresidente estadounidense Barack Obama, cuenta cuáles son sus canciones y artistas favoritos. Aretha Franklin, The Beatles, Beyoncé y Bob Dylan significaron mucho durante su campaña electoral y en los primeros años en la Casa Blanca. "La música siempre tuvo un rol importante en mi vida" dijo Obama, que compartió en redes su propia playlist.