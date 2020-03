Una baja histórica

Si bien gran parte de la vida pública en los Estados Unidos se paralizó esta semana, la industria del entretenimiento -sector que depende de la experiencia comunitaria- se mostró reacia a cerrar por completo por el coronavirus. Sin embargo, debido al "autoacuartelamiento', la venta de boletos de cine se derrumbó a mínimos de más de dos décadas, con aproximadamente 55,3 millones de dólares entre el viernes y el domingo.

Triste adiós Velasco Ferrero

El reconocido conductor y locutor Sergio Velasco Ferrero murió ayer a los 80 años tras sufrir una descompensación. Así lo informó su ex pareja María Eugenia Zorzenón. El famoso conductor, conocido por su popular ciclo televisivo "Venga a Bailar" que se emitía por Canal 7 a fines de los 70, tenía seis divorcios en su haber, fue pareja de Claudia Lapacó y de Adriana Salgueiro -quien lo denunció por violencia- y tuvo una hija con Zorzenón.

Todo sobre Stevie Wonder

Stevie Wonder, genial músico, niño prodigio y estrella de un sello que homogeneizaba estrellas negras para consumo del público blanco, creador de temas como Superstition, Part time lover o I just called to say I love you, es el personaje central de un ensayo escrito por Edgardo Scott.Como una entrega más de la saga "¿Por qué escuchamos a...?', editada por la Editorial Gourmet, que ya analizó por ejemplo la obra de Led Zeppelin.

Lo nuevo de Malosetti

Javier Malosetti lanzó su primer disco junto al grupo La Colonia, que lo acompaña desde hace unos dos años, integrada por Milton Amadeo, en teclados; y Tomás Sainz, en batería.Malosetti & La Colonia es este trabajo que reúne ocho títulos que transitan en una sonoridad que abarca diversos estilos afroamericanos, como el soul, el blues, el funk, el jazz y el rock e incluye una versión del clásico Hallelujah, I love her so, de Ray Charles.

Un disco muy esperado

The Boomtown Rats, banda irlandesa liderada por Bob Geldof que se destacó en la era postpunk, lanzó Citizens of Boomtown, primer disco desde 1984, que mantiene la línea rockera tradicional. Junto al álbum también salió Cuentos de Boomtown Glory, un libro de letras y recuerdos del cantante, famoso protagonista del film de Pink Floyd "The Wall', dirigida por Alan Parker, y por motorizar conciertos humanitarios como el Live Aid.