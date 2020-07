¡Subí el volumen!



La banda irlandesa U2 lanza oficialmente hoy su propio canal de radio en la emisora SiriusXM, en el que aparte de mucha música del grupo (incluyendo, por supuesto, rarezas y grabaciones en vivo), el vocalista Bono y el guitarrista The Edge tendrán sus propios programas; "Close to the Edge" y "Bono Calling". La referencia próxima es la E Street Radio de Bruce Springsteen.





Tributo a la raza negra



El 31 de julio, Beyoncé lanzará el álbum visual "Black is King", en el que a través de una fábula, la artista celebra la resistencia y la cultura negra. Se trata de una historia escrita, dirigida y producida por la propia cantante estadounidense, que se estrenará por Disney+, cuyo rodaje demandó un año y que presenta un reparto en el que se refleja la diversidad y la convivencia cultural.





¿Vuelven las tortugas?



Nickelodeon quiere relanzar la popular saga de las Tortugas Ninja con una película de animación que sería dirigida por Jeff Rowe. La idea de Nickelodeon es estrenar esta película en la gran pantalla con Paramount ocupándose de la distribución global. El comic fue creado por Kevin Eastman y Peter Laird, y llegó a los cines en seis ocasiones, la última en 2016 (Out of the shadows).





Dylan debutó con éxito



El legendario músico estadounidense Bob Dylan hizo historia de nuevo ayer al ingresar en primer lugar a la lista de los 100 artistas más populares de la semana de Billboard, gracias "Rough and Rowdy Ways". Esta es la primera vez que Dylan, de 79 años, es parte de esa prestigiosa lista, creada en 2014 para medir la influencia y la popularidad de un artista en las diferentes esferas.