Quiere ser la mejor



A pocas horas del debut del "Cantando 2020", Flopy Tesouro se muestra muy entusiasmada y también confiada en que este año será la consagración para ella. Sin tapujos dijo: "Voy a ser la ganadora". En una nota íntima para Diario Hoy, expresó toda su confianza y autoestima para ser la mejor de todas: "Creo que este es un momento donde daré todo en la pista para ganar este concurso". La vedette se encuentra entrenando a full.





Bloqueada por su familia



Luego del rumor que vincula a Karina Jelinek con una pareja mujer, generó tal revuelo, que su familia la eliminó de su grupo de chat de Whatsapp. Karina reveló que su hermana, Violeta, la bloqueó de las redes sociales y hasta la eliminó del grupo familiar. "Gracias por bloquearme, herma, y sacarme del grupo familiar", lamentó la empresaria a través de su cuenta de Twitter. Además agregó: "Lamentablemente no soy lo que querés que sea".





Showman a corazón abierto

Figura particular del mundo del espectáculo y la televisión, Marcelo Polino habló en una entrevista para Diario Show de Crónica y estableció en claro su lugar en la farándula: "Mi carrera me dio un nombre, una buena posición económica, el reconocimiento y el cariño de la gente. Y no me quitó nada". Y agregó: "Una profesión de estas características, es consciente que empieza a ser un personaje público y la exposición es inevitable".





¡Poné la plata, Chueco!



En medio del conflicto entre los trabajadores de Polka, Guido Suller salió en defensa del staff técnico y artístico y criticó con dureza a Adrián Suar, luego de que el productor dijera en una entrevista que está a punto de quebrar. Por Twitter posteó: "Pagá Suar, más de 25 años juntándola en pala, y por unos meses de recesión decís que no podés pagar el mes de julio. 350 Familias tienen que seguir comiendo", dijo el muchacho contundente.