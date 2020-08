Doña Florinda, muy enojada



"El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito" del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, dejaron de emitirse en todo el mundo tras un desencuentro con Televisa sobre los derechos de autor. "Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", dijo su viuda, Florinda Meza.



Codo a codo con Abel



Telefé estrenará este miércoles "Codo a Codo", un ciclo de conciertos íntimos, en el que "los héroes de la pandemia" serán sorprendidos a solas por su artista favorito, y el primer invitado será Abel Pintos. En la emisión inaugural del programa que se emitirá al término de "Jesús" (cerca de las 23.15), el cantautor bahiense homenajeará en un show privado y exclusivo a Verónica, una docente que es fanática suya.



Otro estreno en la tele



La TV Pública presentará a partir de hoy a la medianoche Terapia en cuarentena, ficción argentina protagonizada por Carola Reyna, Mercedes Funes, Luciano Cáceres, Coco Sily y Violeta Urtizberea, escrita por Marcelo Camaño y producida por Cont.ar acorde al protocolo. Se trata de la primera serie web realizada íntegramente durante el aislamiento, que habla de pacientes atravesados por sus problemáticas y conflictos.



Cox empieza a gritar...

Courteney Cox anunció que volverá a "Scream" en la quinta entrega de esta famosa saga de terror, una cinta para la que ya estaba confirmado el regreso de David Arquette. "Estoy deseando volver a ver esta cara", bromeó la actriz, muy conocida por la serie "Friends", en un mensaje acompañado de la famosa máscara del asesino de "Scream". Deadline aseguró que Cox volverá a interpretar a la reportera Gale Weathers.



Música contra el racismo



Más de 700 personalidades de la industria de la música del Reino Unido han firmado una carta en la que instan a la ciudadanía a "mantenerse unida" en la lucha contra el racismo. "Somos peores cuando nos atacamos los unos a los otros", dice la misiva rubricada por artistas como James Blunt (foto) Little Mix, Nile Rodgers y Rita Ora; representante de Ed Sheeran y de Stevie Wonder, y sellos como EMI, Universal, Warner y Sony.