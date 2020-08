Aislado y en "perfecto estado"



Tras recibir el positivo de coronavirus, Alejandro Fantino contó que se encuentra en "perfecto" estado, aislado en su domicilio. "Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de Covid. Ojalá que pase pronto, pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme", señaló el conductor. Y añadió: "Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes... Vamos pa frenchi", concluyó.



Cantante con un reencuentro soñado



Ayer, en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, que sigue estando al frente de Juanita Viale, Patricia Sosa

se emocionó al relatar el reencuentro con su hija Marta, tras 5 meses sin verse. "La esperé en la puerta de su casa, acordamos que en el momento que teníamos para caminar, saliéramos juntas. La espere con el barbijo, el alcohol y todo, y cuando salió, se tiró al piso de rodillas, me abrazó las piernas y lloramos mucho", aseguró, sensibilizada.



Ella reaccionó en Twitter



Tini Stoessel tuvo una fuerte reacción luego de la publicación de fotos y videos de su ex, el colombiano Sebastian Yatra; y la mexicana, Danna Paola. Tras la viralización de las imágenes de los intérpretes, que sorprendieron al revelar en sus ubicaciones de Instagram que se hospedaban en el mismo complejo, la argentina se manifestó en su cuenta de Twitter. "Tú me dañaste el corazón y te escribí esta canción", escribió contundente. ¿Un palito o simple coincidencia?



Actor celebra sus seis décadas



Hoy, Antonio Banderas, cumple 60 años consiguiendo muchas de sus metas; quienes lo conocen, hablan de la positiva influencia de su pareja, la alemana Nicole Kimbel. Tras su infarto en 2017, el protagonista de Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, compró un teatro en el Soho de su ciudad natal donde suspendió el musical A Chorus Line, por la pandemia; y montó una productora de TV con la periodista María Casado que organizará la gala de los Goya 2021, con él de anfitrión.