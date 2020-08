Katy Perry habló de acusaciones



"No quiero decir 'culpable hasta que se demuestre lo contrario', pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello", ha declarado en una entrevista al diario The Guardian Katy Perry, por primera vez desde que se conocieron las acusaciones en su contra por acoso sexual. La denuncia procede del actor y modelo Josh Kloss, coprotagonista del vídeo "Teenage dream".



Selfie dominguera bien recibida



Michelle Pfeiffer (62) aprovecha el aislamiento social para disfrutar de su casa en Pacific Palisades, California, que le habría costado 22 millones de dólares. Súper relajada y feliz en el jardín de su mansión, se tomó una foto sin maquillaje, y con un traje de baño azul, un sombrero y anteojos que obtuvo 100 mil likes en pocos minutos. "Selfie feliz de domingo" escribió la estrella de Hollywood.



Covid en primera persona



Nicole Neumann estuvo -increíblemente- en Almorzando con Mirtha Legrand, después de haber dado positivo para Covid-19. "Tuve síntomas leves. Tenía un picor de garganta durante cinco días bastante fuerte. Era un ardor bastante feo" sostuvo la model, quien relató cómo se dio cuenta que había perdido el olfato. "Fui a cambiar un florero, tiré el agua y mis hijas empezaron a hacer arcadas. '¡Mamá, qué olor!', me decían".

Lola Torres sobre Juan Darthés



La joven actriz contó qué le pasaba cuando tenía que filmar Simona con Juan Darthés, luego de las denuncias en su contra. "A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio", rememoró la hija de Gloria Carrá.



Prada habló sobre la reconciliación



Pablo "el Chato" Prada no sólo es productor de LaFlia, se sabe, que es amigo de Marcelo Tinelli también, por lo que sumó su palabra sobre la reconciliación del conductor con Guillermina Valdez. "Lo veo a Marcelo muy feliz, sumamente feliz, creo que están bien. Para mí Guillermina es el amor de su vida. Y ella es un encanto", aseguró, sin dudar, el Chato Prada al ser consultado sobre la reconciliación.