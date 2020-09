Una fanática de Instagram



Barby Franco, la novia de Fernando Burlando, confesó que tiene un gran apego por su celular y no puede estar sin redes sociales. Contó que incluso después de tener intimidad con su pareja, inmediatamente se pone a revisar Instagram, red a la que una vez estuvo conectada 16 horas. "Eso quita la magia" le recriminó Carolina Pampita Ardohain, también invitada a PH en la vuelta de Andy Kusnetzoff.



Giambroni fue mamá por tercera vez



Juliana Giambroni dio a luz a Dante, su segundo hijo varón, fruto de su relación con el empresario Matías Di Chiara. La modelo es mamá de Olivia y Milo, fruto de su relación con el actor Mariano Martínez (soltero tras su separación de Camila Carvallo). "Les presento a mi chinito. Amor en estado puro", comentó junto a una foto del bebé la mamá, que también compartió fotos de sus otros hijos posando con su hermanito en brazos.



Decisión por su futura maternidad



Alejandra Maglieti, panelista de Bendita, reveló en una nota que congeló óvulos y aseguró que no descarta tener un hijo siendo madre soltera. "Congelé óvulos, a principio de este año. Eso te da una cierta tranquilidad. Yo lo quería hacer hace un montón de años porque me parecía novedoso, copado, y cuando lo hice no lo conté porque quería vivirlo con tranquilidad. Extendés un montón de tiempo el plazo de la maternidad".



Un jurado que no se la banca



Ángel De Brito reveló que todos los jurados del Cantando 2020 quisieron irse, pero se siguieron quedando. Nacha Guevara, Moria Casan, Karina La Princesita e incluso Pepe Cibrián (que se fue por la pandemia) presentaron su renuncia al programa de LaFlia, sólo que después "los convencieron y siguieron", agregó el conductor, que no puede con su genio de periodista de espectáculo y cuenta todo.



Una reconciliación que es un hecho



Otra imagen de Laurita Fernández y Nicolás Cabré juntos, refuerza la idea de que la conductora del Cantando y el actor volvieron a estar juntos después de varios meses separados. Primero fueron vistos caminado dentro del country, luego apareció un video. En las últimas horas, una nueva fotografía da a entender que la pareja convive. Sin embargo, desde el entorno de la pareja sostienen que están dando los primeros pasos, sin título.