Abandonó Zoom a los gritos



La bailarina Laura Fidalgo se disponía a hablar de la postura que tiene ella con respecto a los influencers.

Marina Calabró intentó bromear con Laura Fidalgo diciendo: "Los veía recién en un plano a vos y a Lizardo Ponce, quiero ver como quedaron un poco las cosas entre ustedes". Esto hizo estallar a Laura y abandonó la entrevista en Zoom: "No me interesa, tengo alto humor, pero no me gusta la chicaneada".



Cumplió y tuvo su cita con Oscu



Todo comenzó con un reto que pensó Oscu para ofrecerle a la conductora. El joven le escribió un mensaje a Romina Malaspina por Instagram en dónde le decía: "¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?". Después de tantas idas y vueltas, el encuentro se confirmó y antes de concretarse la conductora usó Twitter para hacer una aclaración: "Cita no es compromiso. Va a ser muy especial. Espero que estés preparado".



Más complicado en la justicia



Adrián Suar va a juicio por El Fútbol o Yo, la película que protagonizó con Julieta Díaz. El escritor y periodista Daniel Frescó lo denunció por plagio al igual que al guionista Marcos Carnevale y al productor José Levy. El autor acusó que el productor de Pol-ka se inspiró en su novela Enfermo de fútbol y por ese motivo fue a la Justicia para tomar cartas en el asunto. Los peritos determinaron que el film tenía ideas del libro.



La Tota vende en la calle



De ser el rey de los programas de música tropical en la tele abierta, la Tota Santillán se dedica ahora a ser vendedor ambulante. Según él mismo contó a Juan Etchegoyen, cuando se decretó la cuarentena obligatoria en la Argentina no lo dudó y empezó a buscar vías alternativas para generar ingresos: "Comenzamos a hacer tapabocas y barbijos, hicimos un montón. También nos dedicamos a vender guantes, insumos de la sanidad y alimentos no perecederos. Los repartimos en la camioneta".



Triste por el positivo



Ayer quedó confirmado que Vicky Xipolitakis contrajo coronavirus, la segunda contagiada entre los participantes de Masterchef Celebrity. La exvedette publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram por el Día de la Madre en las que se la notó muy compungida. En el video se puede ver una gran sorpresa que recibió en su hogar por esta fecha tan especial y ella exclamó: "¡Quiero llorar!, esta mañana me levanté con una noticia...".