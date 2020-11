Los nervios del debut



Desde hoy Florencia Peña en Flor de equipo, un magazine por las mañanas de Telefe. Es su primera vez al frente de un programa propio, de dos horas, y que no necesariamente es de humor. "Es un programa de televisión distinto donde no hay ficción, donde soy yo: Florencia, con mis ideas, mi manera, mi pensamiento, mi mirada, mi humor" dijo y agregó "La verdad es que me la estoy jugando, y como todo es riesgoso".



Sospechó y tenía razón



Marcela Kloosterboer estuvo como invitada en PH y ante la pregunta de si alguna vez había revisado un celular ajeno, la actriz admitió que sí e incluso que descubrió lo que sospechaba. "Lo confirmé. Tenía una charla con una chica. Llamé para confirmar quién era, me atendió y era una que yo conocía, encima. Así que agarré mis cosas y me fui", recordó la anécdota y aclaró que no fue con ninguno de sus exnovios famosos.



La razón del nombre



Sofía Zamolo vive con mucha emoción el nacimiento de California, su primera hija con Joe Uriburu. La modelo compartió en las redes sociales las primeras imágenes de su hija y contó cómo decidieron el nombre. "Caminando por el muelle de Santa Mónica. Si algún día teníamos una hija mujer se iba a llamar California, es un nombre derivado del árabe. 'Khalifa', abundancia, la sucesora, líder", dijo.



Chef sobre otros chefs



El pastelero Mauricio Asta, analizó Masterchef celebrity. "Veo que le falta cocina y por eso los jurados quedan medio desdibujados; no dan devoluciones muy elocuentes de los platos", dijo el también jurado, pero en El Trece en El gran premio de la cocina, quien entendió que es parte del formato. "Hay un cuidado, una tensión y un eje puesto en la parte donde cada celebrity descolla o tiene su talento".



Wos bate récord en YouTube



Con dos millones y medio de reproducciones en YouTube, un millón y medio en las primeras diez horas de su lanzamiento, el rapero Wos bate un nuevo récord con su single "Mugre", anticipo de lo que será su segundo larga duración, tras su debut de 2019 con "Caravana". Convertido en tendencia en Twitter en Argentina, Uruguay, México, España y Chile, el video, fue como el más visto a nivel global en el día.