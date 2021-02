El padre, por el hijo



Se conoció en las últimas horas el primer metraje del hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, interpretando al joven Tony Soprano en la muy esperada precuela de la famosa serie Los Sopranos, The Many Saints of Newark. El clip fue parte del éxito de taquilla de Warner Bros. En el fragmento de apenas unos segundos de duración, se puede ver al joven Gandolfini maltratando a alguien en las calles de Newark, Nueva Jersey, antes de ir a otra promoción.



Un mensaje optimista



"A pesar de que hemos estado separados, todavía estamos unidos', expresó conmovido Robert Redford, cabeza del Festival de Cine de Sundance, al dar la bienvenida a los asistentes. El encuentro, que se realiza todos los años entre fines de enero y principios de febrero, es por primera vez virtual este año como consecuencia la pandemia de coronavirus. Sundance proviene del personaje que el propio Redford interpretó en 1969 en Butch Cassidy and the Sundance Kid.



Separados pero juntos



Aunque su matrimonio terminó, la supermodelo rusa Irina Shayk y el oscarizado Bradley Cooper están y se muestran muy juntos en la crianza de su hija. Tanto así que su entrono destaca su relación cordial y colaborativa para todo lo que tenga que ver con la pequeña, ya se adesde el cuidado personal hasta cumplir con sus rutinas y demás. Una actitud que no ha sido frecuente en las parejas divorciadas de Hoyllywood, donde en general han predominado los escándalos.



¿Qué se hizo en la cara?



A su 58 años, la actriz y empresaria Demi Moore está fantástica y sigue luciendo su privilegiada silueta en varias notas y portadas de revistas. Al punto que, días atrás, desfiló sobre pasarelas parisinas. Fue como invitada sorpresa del diseñador británico Kim Jones, director creativo de la colección femenina de Fendi. Sin embargo, si algo llamó la atención en ese desfile del 27 de enero en Paris Haute Couture Fashion Week, fue el rostro de Demi, que lució "extraño'.