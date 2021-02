Fuera de peligro y con alta médica



Lo confirmó Fede Bal en sus redes sociales, Carmen Barbieri fue dada de alta: "Lograron curarla de este virus tremendo. Está en su casa", informó su hijo. Permaneció un mes internada a causa del coronavirus y estuvo en coma farmacológico. "Agradezco de todo corazón a los médicos y a todo el personal de la Clínica Zabala, que la cuidó todo estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron".



Siente el peso de la envidia



Nicole Newmann viene siendo "víctima" de la envidia de otros, según dijo en una entrevista. La modelo habló en la Radio de La Ciudad y esclareció su enfrentamiento con Fabián Cubero, con quien desde que se separó los fuegos cruzados no cesan: "Yo por suerte tengo la conciencia muy tranquila de todo mi accionar y por suerte nunca hablé porque no me gusta exponer a la gente en sus zonas negras. Yo soy la víctima".



Fin de ciclo y nuevo espacio



Desde el 1 de marzo, el histórico ciclo de espectáculos de América TV, Intrusos, tendrá nueva conducción. Jorge Rial dejá el puesto vacante después de 21 años a la dupla Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, con un plantel de panelistas renovado. Rial, adelantó su nuevo programa TV Nostra en el mismo canal. Por ahora, no brindó precisiones sobre quiénes lo acompañarán, aunque anticipó que no habrá humoristas.





Dura respuesta a sus odiadores



Candelaria Tinelli se cansó de recibir insultos en sus mensajes privados de Instagram y le dedicó un fuerte mensaje a los odiadores que le escriben cada vez que postea algo relacionado a la defensa de los animales. "Hoy ando con pocas pulgas, así que quiero decirle a todos los carnívoros que me responden las historias que yo subo en defensa de los animales, que se pueden ir bien todos a la m... y que me re chu... tres huevos".



La batalla ahora ya es judicial



Luis Ventura denunciará a Dalma y Gianinna Maradona: "Nos vemos en Tribunales", disparó el ex Intruso.

La guerra discursiva entre el periodista y las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, recrudeció en las últimas semanas, después de que dijera que ellas "tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre. No sé por qué están tan indignadas conmigo, yo también las voy a denunciar".