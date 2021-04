Se tomará unam larga licencia

Ayer, en La peña de Morfi, Gerardo Rozín salió en vivo desde su hogar, para decir que se tomará una licencia para recuperarse del cuadro que lo afecta y levantó especulaciones. "Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada más grave de lo que por suerte pudo ser', agregó destacando que deberá afrontar una serie de estudios para "ver a qué obedecen los síntomas que me aparecieron', explicó.



Arjona batió nuevo récord



El músico guatemalteco Ricardo Arjona batió un nuevo récord, el sábado, al reunir a 150 mil espectadores virtuales de los 5 continentes con Hecho a la antigua, lo que lo convirtió en el show en vivo por streaming más visto en la historia de Iberoamérica. El público colapsó las plataformas por lo que se decidió dejar disponible el show durante 48 horas para quienes sufrieron inconvenientes durante la transmisión.



Bosé habló de su madre



"A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quién fuera. No te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla". "Mi madre no se murió de covid", apuntó su hijo, el cantante Miguel Bosé, ayer, en charla con el periodista Jordi Évole, a lo largo de una entrevista que concedió tras meses de silencio y polémicas por su reconocido negacionismo de la pandemia.





Lo más destacado de los BAFTA 2021



Sin la presencia del príncipe William, presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, se celebró ayer, desde el Royal Albert Hall de Londres, la 74 entrega de los BAFTA. Nomadland, fue el gran ganador con los premios a Mejor Film, Dirección para Chloé Zhao y el de Actriz para Frances McDormand (FOTO), entre otros. El genial Anthony Hopkins fue galardonado por The Father y Soul como película animada.