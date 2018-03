Cansada de retoques



Paris Jackson le pidió a sus seguidores que "paren de oscurecer' su piel para hacerla parecer más mestiza. "Soy lo que soy y estoy al tanto de cómo me veo y finalmente me siento feliz con ello', posteó la hija de Michel Jackson. La joven confiesa sentirse ahora a gusto con su cuerpo y orgullosa de sus raíces. En muchas ocasiones Paris ha reconocido haber pasado por épocas de mucha ansiedad en las que no se gustaba.





¿Con nueva novia?



Cada vez son más fuertes los rumores sobre que a Luis Miguel lo une algo más que trabajo con su corista. Ella es Paula Peralta, es una bella argentina que podría ser la nueva conquista del Sol de México. Se los ha visto juntos, risueños y en múltiples ocasiones. La rubia trabaja con Luis Miguel hace 4 años, cuando se conocieron tras un recital en Buenos Aires, ella estaba en el público y pudo conocerlo después del show.





Documental autorizado



Whitney, es el primer documental oficial, autorizado por los herederos de Whitney Houston sobre la vida y carrera de esta diva de la música, fallecida hace seis años. La producción llegará a las pantallas de Europa y Estados Unidos a principios de julio, según confirmaron. La película abordará el pasado de la intérprete y contendrá material exclusivo, con escenas cotidianas y grabaciones de la artista.



No oculta su amor



Emma Watson ya no oculta su relación con el actor y cantante Chord Overstreet. Aunque la actriz, no confirmó el romance, decidió que era tiempo de mostrarse en público. Así se la vio en unas imágenes publicadas por el periódico The Daily Mail, caminando de la mano por las calles de Los Ángeles con su flamante pareja, quien alcanzó la fama gracias al rol de Sam Evans en la serie musical Glee.