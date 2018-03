Como muy pegoteados



"Estuvimos mucho tiempo cul... y calzón. O sea, de trabajo en trabajo, y eso desgasta un poco la pareja' dijo "El Polaco' hablando de la relación -ya terminada- con Silvina Luna. El cantante popular contó en LAM que "nos separamos de mutuo acuerdo, por nada en particular, nada raro'; y aclaró que no hubo terceros en discordia.





Marcó bien los límites



"Nuestra pareja no tiene nada que ver con lo que le pasa a otras personas. No creo que eso sea contagioso' dijo Pampita luego de ser consultada sobre si habrá boda con Pico Mónaco. La pregunta vino a raíz de la bendición de anillos entre su ex, Benjamín Vicuña, y "La China' Suárez, flamantes padres de Magnolia.





Va por la parejita



Marcelo Polino ya hace tiempo hizo público su deseo de convertirse en padre, y ahora dijo que considera la posibilidad de adoptar a dos hermanitos, por sugerencia de la Pimpinela Lucía Galán; quien le dijo que así puede ser más sencillo. El periodista dijo que tiene que considerarlo pronto y que quiere cumplir su sueño este año.