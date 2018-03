Gaetani habló de Darthes



"Es imposible mantenerse al margen, uno no puede ser indiferente. Es un tema del que están hablando en todos lados', dijo a Para Ti Romina Gaetani, sobre el apoyo que brindó a Calu Rivero, quien acusó de acoso a Juan Darthés, compañero de Gaetani en Simona. "Sentí la necesidad de que él supiera qué me pasaba. Le dije que estaba muy movilizada. Él me escuchó. Nunca le pedí una explicación", expresó.



Biasatti volvió a Crónica



"Después de tantos años, estar acá, en este lugar, me motiva aún más para este nuevo desafío', expresó Santo Biasatti, que será parte de las mañanas del canal Crónica, donde en los "70 trabajó junto a Héctor Ricardo García, en la redacción del diario. "La vuelta de Santo nos pone bien a todos. No sólo por ser un profesional con mayúscula, sino porque desde toda la vida lleva puesta la camiseta de Crónica', dijo.

Él se divierte, ella llora por él



En Podemos hablar, Cinthia Fernández contó que sigue amando a su reciente ex Matías Defederico y que no la está pasando bien: "Mi salida son mis hijas, pero siento que ni siquiera estoy bien para ellas' contó entre lágrimas, mientras los medios se hacían eco de la salida del futbolista, en la noche porteña, con una sensual morocha. Ángel de Brito contó que se llama Pili, aunque todavía no hay fotos de ambos juntos.

Bal (Santiago) y su joven novia



Santiago Bal (82) no tuvo problemas en ser fotografiado con su nueva novia, con quien cenó en un restaurante. A los besos se mostró el capocómico con Calu Pulignano, una ex participante de Combate, de 24 años, y hasta conoció a la madre de la escultural joven y a su hermano, quien pasó a buscarlas. Una reunión familiar para Bal, separado hace algunos años de Carmen Barbieri. ¿Aprobarán su ex y su hijo Fede?