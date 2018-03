Presenta nuevo disco "Puñal"



Dante Spinetta estrenó "Puñal", su nuevo disco y en promoción a la prensa, dijo en una entrevista: "El arte no se puede estar moldeando a la industria, tiene que ser al revés". Entre otras cuestiones, habló de este trabajo: "Es un disco que viene de una génesis de dolor. De encontrarse en un lugar oscuro, de aprender a ver en la oscuridad, de sentirse apuñalado", en contexto sobre la reciente ruptura con su exnovia.



Un feminista declarado

Fito Paez opinó sobre el escándalo que sacudió a Hollywood, y también sobre el movimiento "Ni una menos". El músico se autoproclamó como feminista: "Soy feminista de siempre. He salido vestido de mujer en un montón de videos, quiero decir, a mí me encanta que estén sucediendo movimientos como el #MeToo y Time's Up porque, de alguna manera, se hace visible la lucha de las mujeres, que no es algo nuevo", dijo.

Ella está a favor



En medio del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Florencia de la V salió a poner el cuerpo y posicionarse a favor de la iniciativa que se dirime en el Congreso: "Están muriendo muchas mujeres pobres".

La capocómica se pronunció a favor de la regulación del aborto. "Los políticos tienen que pensar en las mujeres que no tienen voz ni voto. Los políticos deben tener amantes que se habrán hecho más de un aborto", agregó.





Para llegar impecable



Valeria Lynch se prepara para el gran debut del 6 de abril en el Teatro Maipo con la obra "Sunset Boulevard".

Las expectativas son muchas, desde las performance del elenco encabezado por Valeria junto a Mariano Chiesa, Rodolfo Valss y Carla del Huerto, junto a un numeroso ensamble de actores, bailarines y músicos en escena hasta todos los detalles de una puesta que se las trae.



Se lanzó a ser Youtuber

Belu Lucius, la instagramer embarazada, fue noticia luego de estar ternada al Martín Fierro Digital y no asistir a la ceremonia. Luego de la premiación y de sus polémicas declaraciones, la influencer decidió incursionar en una nueva plataforma, Youtube, con el objetivo de mostrar su embarazo semana tras semana. La novia del rugbier Javier Ortega Desio resaltó que es un bebé ¡muy buscado! por la pareja. La vida virtual hecha un reality.