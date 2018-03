"No hubo violencia"



"Gustavo fue liberado poco después de la detención. Anoche el Same constató que la chica no estaba visiblemente lastimada, y la policía corroboró que no había estupefacientes. Se trató de una discusión de pareja, pero no hubo violencia", fueron las palabras con las que el abogado de Sofovich hijo explicó la salida de su cliente de la comisaría 33. El productor fue denunciado por una joven con la que estaba en un hotel alojamiento, de haberla agredido y obligado a consumir droga.

Y los chicos crecen



Por ser hijos de dos famosos, Florencia Peña y Marcelo Tinelli, es que el romance entre Toto y Juanita se convirtió en comidilla farandulera. Ahora, los tortolitos subieron a sus redes sociales mensajes muy cariñosos, para celebrar sus seis meses de noviazgo. "Medio año mi vida, por mucho más juntos. Te amo con toda mi alma", le dedicó Tomás Otero. Por su parte, ella tipeó: "Medio año juntos mi vida. Te amo. Gracias por todo, te adoro. Me tenés para siempre". Los jovencitos -compañeros de colegio- se declararon amor en sus respectivas Stories, y fieles a los tiempos que corren, fue con sendas fotos de ambos muy juntitos.





Enamorada de su hombre



"No mi mireiiii así Weon" le escribió Eugenia "la China" Suárez a Benjamín Vicuña, luego que el actor chileno posteara esta foto en su cuenta de Instagram. Pero no quedó ahí, ya que la actriz también le tiró un muy directo "Te como". La pareja atraviesa un gran momento tras el nacimiento de su primogénita, Magnolia, hace un mes y medio. De hecho, Suárez confirmó que hablan de casamiento, íntimo, en primavera; y dijo que quiere tener más hijos.





Un cruce impensado



Tal vez fue un simple comentario, una sencilla respuesta o una humorada; pero las palabras de Dady Brieva hacia Guillermo Francella -cuya carrera dio un vuelco desde su trabajo en El secreto de sus ojos- sonaron a reproche. "A diferencia suya, yo estoy muy orgulloso de ser cómico", dijo el Midachi en picante charla con Jorge Rial. Y entre otras declaraciones por el estilo, agregó: "Él hizo un cambio rotundo. A mí no me gustaría desprenderme de esta imagen. Eso de 'vos sos distinto de los Midachi porque hiciste una carrera' (...) En él no lo sé, pero a mí no me gustaría. Yo estoy orgulloso de ser mojarrita, no tengo veleidad de tiburón".