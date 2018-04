Los Rolling, en vinilos



The Rolling Stones lanzará el 15 de junio "The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016", una caja de edición limitada que contendrá en formato de vinilo 15 de sus más famosos discos, anunció la Universal; entre ellos Sticky Fingers, Emotional Rescue, Dirty Work y Voodoo Lounge. Incluirá una tarjeta de descarga para la escucha digital y un certificado de autenticidad.

Bill Cosby es culpable



El cómico Bill Cosby, ícono de la cultura popular de EEUU, fue declarado culpable de tres delitos de agresión sexual -que acarrean cada uno una pena máxima de 10 años de cárcel- en un juicio cargado de simbolismo: es el primero para un famoso desde la eclosión del movimiento "Me too" (Yo también). Por el momento, Cosby ha quedado en libertad bajo fianza de un millón de dólares. La defensa dijo que apelará.





De productor a protagonista



La investigación periodística del New York Times centrada en los comportamientos del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein y que reveló décadas de abuso en Hollywood será llevada al cine. Las productoras Plan B (que cofundó el actor Brad Pitt) y Annapurna Pictures compraron los derechos. El filme estará basado en la cobertura que hicieron las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, que ganó un premio Pulitzer.







¿Lo de Avicii fue suicidio?



Un comunicado emitido ayer por la familia del DJ sueco Avicii -que falleció la semana pasada a los 28 años en un hotel en Omán- alimenta los rumores de suicidio, a partir de una frase en especial: "Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz", dice el escrito emitido por su familia y replicado por la agencia EFE.



A esperar un poco más



El sexto libro de George R.R. Martin -Vientos de invierno- de la saga de fantasía "Canción de hielo y fuego", en la que se basa la serie de televisión "Game of Thrones", no se publicará este año, aseguró el escritor. Será una precuela centrada en los siete reyes Targaryen y se ambientará en Westeros, uno de los continentes de la saga. HBO emitirá en 2019 la octava y última temporada de "Games of Thrones".





Una subasta galáctica



La pistola que emplea Han Solo (Harrison Ford) en "Return of the Jedi" (1983), la 3ra película de la saga original de "Star Wars", saldrá a subasta, comunicó la casa Julien's Auctions. El artículo, que se espera alcance un precio de entre 300 mil y 500 mil dólares, es el más deseado del lote "Hollywood Legends". Será el 23 de junio en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas a través de la web de la empresa.