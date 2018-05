Weinstein no fue a declarar



El productor de Hollywood Harvey Weinstein declinó ayer presentarse a declarar ante el jurado acusador convocado por el fiscal del distrito de Manhattan argumentando falta de tiempo para prepararse "adecuadamente". La defensa del hasta hace poco poderoso magnate de Hollywood alegó que se le negó acceso a información "crítica sobre el

caso" que consideró necesaria para defenderlo ante el jurado acusador.





Por el bien de Lollobrigida



Un juez de Roma ha dispuesto el embargo cautelar de parte del patrimonio de la diva Gina Lollobrigida después de que sus familiares denunciaran a su asistente, Andrea Piazzolla, presuntamente por manipularla y enriquecerse a su costa. El abogado de los familiares dijo que es "para impedir que el señor Piazzolla siga usándolos". "No se trata de una petición de inhabilitación sino de intentar preservar su patrimonio', explicaron.



Sheen está con nostalgia



El actor estadounidense Charlie Sheen propuso revivir la muy popular serie "Two and a Half Men", que protagonizó hace varios años hasta que fue despedido, tras la repentina cancelación de "Roseanne", uno de los programas televisivos más exitosos del año en Estados Unidos, que desapareció del aire luego de que su creadora y protagonista, Roseanne Barr, publicó un tuit ofensivo y racista.





Thalía cayó ante el reguetón



Thalía lanza este viernes su reguetón "No me acuerdo", el punto de partida de un nuevo disco "casero", "divertido" y con una mezcla de estilos y temas que defienden el derecho de la mujer de ser "humana, real y pícara". "En este disco he recibido muchos regalos en lo artístico y en lo personal y así se lo quería dar al público", dijo Thalía en una entrevista con Efe, sobre su décimo cuarto álbum de estudio.



Shakira pospone show en Israel



La cantante colombiana Shakira ha confirmado que pospondrá el concierto que tenía previsto ofrecer en Israel y el movimiento "Boicot, Desinversión y Sanciones", que le había pedido que lo cancelase, se felicitó por ello y agradeció el gesto. Esta organización insta al boicot y corte de relaciones culturales, comerciales y deportivas con Israel hasta que no se retire de los territorios palestinos.



La grieta de Will Smith



Los organizadores de la Copa del Mundo dividieron a los hinchas al lanzar la canción oficial del torneo: el tema bailable "Live It Up", interpretado por el actor y rapero estadounidense Will Smith. Algunos usuarios en las redes sociales cuestionaron que una canción con ritmos latinoamericanos represente a un torneo que se jugará en Rusia y compararon la decisión con el "Waka Waka" de Shakira, en Sudáfrica 2010.