Ari Paluch se disculpó



Fue denunciado por acoso, reaccionó enérgicamente y luego, ante la repercusión negativa que tuvo su justificación, desapareció de los medios. Ahora, Ari Paluch se disculpó en una larga carta abierta con quienes se sintieron "acosadas laboralmente". "En el afán por resultar gracioso, piola, seductor o simpático, producto de inseguridades e ingenuidades, actué mal, a la hora de proferir dichos desafortunados, altivos y carentes de cortesía", dijo.





El pedido de Nicole



Según publicaron medios nacionales, Nicole Neumann fue una de las flechadas por Laflia -la nueva productora de Tinelli- para sentarse en el jurado del próximo Bailando. Según ventiló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, la top model, hoy panelista de Verónica Lozano, habría pedido la suma de 400 mil pesos libres de todo impuesto, en la mano. "Esto es posta", dijo vehemente Yanina.





Sigue el culebrón



Morena Rial volvió a pegarle a su padre, aunque esta vez con un tiro por elevación. Loly Antoniale, ex pareja de Rial, de quien luego no se supo más, y que desde el exterior le deseó paz a Morena cuando estalló el escándalo, escribió en su twitter "Un corazón agradecido es un imán para los milagros". Entonces la joven le respondió: "Mi mamá, para y por siempre", y reiteró "mi mamá por y para siempre. Te amo".



Sincericidio de Susana



Luego de la entrega de los Martín Fierro, donde la diva de los teléfonos se llevó también el premio de la gente, Susana hizo una transmisión en vivo en Instagram, donde se la escuchó criticar a Mirtha y a Tinelli. En el "Live" que borró, pero había sido captado por LAM, se escucha a un hombre diciendo que Tinelli no es querido, y ella ratifica: "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!".





Oreiro fue desafiante



Una de las voces del costado musical del Mundial de Rusia -país al que ya llegó y donde es adorada-, Natalia Oreiro dio una nota en la radio pública, a la que asistió con una remera con los colores de la bandera gay. Para algunos fue una cachetada al régimen del presidente Putin, que incluso castiga la "propaganda homosexual". "United by love" (Unidos por el amor) es el título de la canción que interpretará la uruguaya.





Una de cal, una de arena



Poroto Cubero habló de la mini luna de miel con Mica Viciconte, donde cumplió su fantasía: un encuentro íntimo en la playa. "Fue algo lindo, algo muy romántico", dijo el futbolista, que tuvo que lidiar con el reclamo de su ex, Nicole Neumann, que le pasó factura por el tiempo que estuvo ausente. "Es la primera vez que me voy. Desde que nació mi hija más grande, que tiene 9 años, jamás me fui de vacaciones", disparó.