Pajaritos enamorados



Cande Tinelli publicó una postal junto a su pareja, Luca Bonomi, a quien le dedicó un romántico mensaje. Luego de su separación con Franco Masini, Candelaria Tinelli apostó al amor con el empresario Bonomi. A través de sus redes sociales, siempre fue muy cuidadosa de no exponer tanto su relación amorosa. Sin embargo, en las últimas horas la hija de Marcelo se mostró muy enamorada y volvió a publicar una romántica foto junto a su novio.

Cruce Lizy y De la V



El conflicto terminó de explotar con durísimas acusaciones entre Flor de la V y Lizy Tagliani. Tagliani disparó munición pesada en Twitter: "Parece que ser fea, trava, tener pie grande, tener bozo y disfrutar de mi historia está penado...", y en una entrevista dijo: Yo quiero saber qué aportó Flor de la V a la comunidad LGTB. Bueno, no me viene nada a la cabeza". De la V, respondió: "No está bueno reírse de uno mismo para que te acepten".



Mostrarse al natural



Jimena Barón y Wanda Nara alientan a mostrarse tal como son. La mánager y la cantante se convirtieron sin querer en referentes de las fotos y videos sin filtro y en las redes sociales de a poco varios se animan a seguir sus pasos. Sin maquillaje, sin filtros y con la "luz mala" -como la denominó Jimena Barón- es la nueva tendencia en las redes sociales que alienta a mostrarse sin retoque digital.

>



Se le perdieron los tuiteros



En medio del recorte de cuentas bloqueadas que está haciendo la red social Twitter, Luciana Salazar aseguró que perdió cientos de miles de seguidores. "El contador de seguidores debe ser significativo y preciso. Eliminaremos las cuentas bloqueadas del contador de seguidores". Luciana Salazar realizó una fuerte denuncia pública: "Hey Twitter. Me desaparecieron un millón de seguidores WTF?", afirmó.



Mamá Corazón, procesada



Andrea del Boca quedó procesada por supuesta defraudación al Estado en el uso de dinero público para una ficción que nunca salió al aire. El juez federal Ramos embargó a los dos acusados por 50 millones de pesos. El delito por el que fueron procesados contempla penas de dos a seis años de prisión en carácter de socia gerente de "A+A Group SRL", productora de la novela Mamá Corazón que recibió 36 millones de pesos.



Reconciliado con su hija



Jorge Rial contó que se reconcilió con su hija Morena, que desde hace algún tiempo viene tirando fuertes dardos contra sus padres, y continúa en una clínica psiquiatrica. En su programa, el Intruso contó que "Me voy a tomar unos días. Ayer subí una foto de mi hija Morena (a Instagram). Estamos en camino, hemos logrado volver a tener armonía. Se está haciendo un trabajo enorme, y muy bueno'.