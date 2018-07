La bomba no estará



La cantante Gladys dio por tierra su vuelta a Bailando y afirmó que su participación en el programa le haya sumado a su carrera como cantante. +No me llamaron y se me hubieran llamado habría dicho que no, porque fue una experiencia... rara+, aseguró a Mirtha Legrand. +Yo era Gladys, la bomba tucumana cuando llegué al programa de Marcelo. Al contrario, paré un año de trabajar para dedicarme a eso porque soy muy profesional+, agregó.





Desafío peligroso



Una práctica que se volvió viral en el último tiempo gracias a una canción de Drake pero que, lejos de ser divertida, puede resultar realmente arriesgada. De vacaciones en Miami, Candelaria Tinelli y su novio, Lucas Bonomi, se sumaron a un desafío que es viral en las redes sociales. Se trata de #InMyFeelingsChallenge, un reto creado por un cómico llamado Shiggy que consiste en bailar una coreografía al lado del auto mientras el coche está en movimiento.



Temática candente



Víctor Laplace hará una película sobre los abusos de los curas. Mientras se encuentra de gira con la obra "Como el culo", Víctor Laplace reveló detalles de "Los Niños Espósito, un mundo de sensaciones", una película cuyo guion ya está terminado y tratará sobre el tema de los abusos de los sacerdotes, algo que el actor sufrió en carne propia. "La película tiene muchísimo humor y no levanto el dedo acusador. Tiene el humor suficiente como para que mi mirada no sea densa', dijo.

>





Nuevo romance

La separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero, resultó polémica por rumores de infidelidad. Ahora, la rubia comenzó un romance de verano con Facundo Moyano, aunque no llegó a buen puerto. Él no para de mostrarse con Mica Viciconte, su nueva novia, quien vive disparando contra la modelo. Pero parece que el amor volvió a llegar a la vida de Nicole, de la mano de Matías Tasín, quien también salió con Jimena Barón. Ambos compartieron un romántico viaje por Europa