No descansa en paz

La abogada de Sandra Borda, Sandra Almeyda, sostuvo que se cometieron una multiplicidad de irregularidades en el estudio de ADN anteriormente realizado y expresó: "Olga Garaventa no es la verdadera heredera". A pesar de que el anterior estudio de ADN que se realizó con los restos de Sandro le dio negativo, ella y su abogada no se conforman con el resultado. "Antes de septiembre tenemos una nueva exhumación", dijo Luis Ventura.



Dura contra Sol Pérez



Lourdes Sánchez, la mujer del Chato Prada, le pegó fuerte a la chica del clima Sol Pérez: "Todavía no le encontré el talento". "Está un poco agrandada, pide cosas a la producción que la verdad no caen bien. Bailó bien pero tampoco se considera bailarina, capaz que conduce muy bien". Y con el pica y hacha entre Barbie Simons dijo: "No me quedo con ninguna de las dos... ni fu ni fa".



Reencuentro con piquito



Moria Casán y Pepito Cibrián compartieron cámara en Intrusos. Dejaron atrás sus fuertes diferencias y dichos cruzados en una cordial entrevista. La buena onda fue tal que hasta se dieron un piquito en vivo. "Nos peleamos, sí. No puedo soportar no decir las cosas", comentó Moria sobre aquella pelea. El reencuentro fue colorido y como dos buenos colegas, hicieron la paz.



Preocupación por su salud



El diseñador de alta costura Laurencio Adot se encuentra internado desde ayer al mediodía luego de sufrir una descompensación. Según las primeras informaciones se debe esperar a las próximas 72 horas para saber la evolución del estado de salud de Adot. Cabe recordar que en marzo de este año Laurencio cumplió 30 años en el mundo de la moda. Al cierre de esta edición el reporte médico era reservado.