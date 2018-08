Gere espera la cigüeña



A sus 68 años, Richard Gere se convertirá en padre. Su mujer, la española Alejandra Silva (35) -con quien se casó en secreto hace tres meses, tras cuatro años de relación- está embarazada, tal como confirmó su representante. Gere ya es padre de un joven de 18 años, fruto de su matrimonio con Carey Lowell y la empresaria es mamá de un pequeño de 5 años, que tuvo junto al empresario minero Govind Friedland.





John Bailey fue reelegido



El presidente de la Academia de Hollywood, John Bailey, continuará en el cargo tras ser reelegido ayer para dirigir la institución cinematográfica más importante de Estados Unidos. Bailey, que es director de fotografía, fue nombrado presidente de la Academia en agosto de 2017 para reemplazar a Cheryl Boone Isaacs, que dejó el puesto tras cumplir el límite de cuatro años permitidos en este cargo.





Nuevo rubro en los Oscar



La Academia de Hollywood anunció cambios para la ceremonia de los Oscar, como un galardón a las películas más populares y el anuncio de los ganadores en determinadas categorías durante los cortes publicitarios, para acortar la gala. Se trata de "cambios significativos" en la transmisión de los premios más famosos de la industria del cine, que han ido perdiendo audiencia durante los últimos años.



Una subasta estelar



Un anillo de oro y diamantes de 0,80 quilates que perteneció a la leyenda alemana del cine Marlene Dietrich alcanzó los 7.877 euros en una subasta solidaria. La joya, de los '60 y que formaba parte de legado de la actriz, había sido subastada por primera vez en los años 90 y fue adquirida entonces por el productor de cine alemán Bernd Eichinger. El dinero será destinado a la organización católica KJA.



Superheroína homosexual



El mundo de los superhéroes, a tono con los tiempos que corren, tendrá la primera serie de TV protagonizada por una heroína homosexual, Batwoman, informó Warner Bros. Parte del universo de DC Comics será presentado en diciembre en el ya tradicional cruce de series de DC de la cadena estadounidense, con el rostro de Ruby Rose, una de las intérpretes LGTB más populares de Estados Unidos.



Sin retoques, por un error



Sony Pictures dio a conocer por accidente una imagen original de Leo DiCaprio y Brad Pitt, posando para el filme Once Upon a Time in Hollywood, que ya se había publicado anteriormente pero con Photoshop. En la imagen no trabajada se observa a la estrella de Titanic algo más obeso y con pronunciada papada; y arrugas en el cuello de Pitt. Sony aclaró que ellos no pidieron ningún retoque.