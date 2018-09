A los gritos en la cochera



Juana Viale protagonizó un nuevo escándalo en la vía pública, ocasionado por una mala maniobra de tránsito, con Luisana Cardozo, la chica trans que saldría con el cantante Chano Charpentier. "Fue una pelea de tránsito. Juana Viale sostiene que la otra automovilista la encerró con el coche. Esto fue en una playa de estacionamiento de un hipermercado de Vicente López. Ahí se trenza Juana con esta persona, quien la acusa de insultos".





Audios polémicos



Drogas, manipulación y maltrato: los escandalosos audios de Vicky Xipolitakis contra José Ottavis: "Si lo quieren, que lo ayuden para que se deje de drogar porque ya le sale sangre de la nariz, vomita sangre. Y si no, que se mate", esto fue develado después de una relación tormentosa. "El amor no lastima. Tiene cosas que no son de convivencia. Empezó la crisis y le empecé a decir drogadicto de mierd..., de todo", dijo la griega.



"Si no tuviera la luz que tengo, tal vez estaría encerrada en un psiquiátrico", finalizó.

>



Burlas a Laurita



El viernes por la noche se desató una gran pelea entre Laurita Fernández y Cinthia Fernández. La exjurado negó haber hecho una campaña para la marca del dueño de la bailarina, pero luego aparecieron imágenes de la campaña. En las fotos se puede ver a Laurita promocionando distintos objetos como cacerolas, perchas y cubiertos. Las bailarinas del staff del "Bailando" decidieron parodiar la publicidad que hizo su excompañera y se fotografiaron con pavas, coladores y sartenes.



Pelea en público



Pampita y Pico Monáco fueron sorprendidos teniendo una tensa discusión en un club. Según informó Susana Roccasalvo, la expareja fue vista teniendo un tenso cruce en público. "Estaban en un club, del cual yo soy socia, discutiendo. Él se fue primero re caliente y ella más tarde", relató la periodista.

"La discusión existió. Muchos que estaban ahí los vieron. Siguen sin hablar, pero evidentemente las peleas existen", detalló.



La crítica de Malena Pichot



La humorista lanzó una fuerte declaración en Twitter y sus seguidores no la apoyaron. En esta ocasión, criticó a aquellas que eligen atenderse con un ginecólogo hombre en vez de con una mujer. "Te atendés con un ginecólogo hombre? En serio? Posta? En serio? No dale. Posta? Todas las explicaciones de por qué se atienden con un varón ya me están dando ganas de vomitar. Besis", escribió en Twitter. Enseguida muchas salieron en su contra.

>



Angustiada por dejar la teta



Ximena Capristo contó en Instagram el nuevo paso de crecimiento de su hijo Félix, de un año y medio.

Defensora de la lactancia materna a demanda, ahora Ximena Capristo transita un momento especial en el vínculo con su hijo Félix, de un año y medio. La decisión de dejar de tomar teta la puso mal: "Nadie lo apuró... Nadie le dijo cómo ni cuándo... Solo, él tomó la decisión de dejar su #teta para siempre, sinónimo de crecimiento y madurez. Yo muero de dolor", comentó, reflexiva.