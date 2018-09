De aquí y de allá

Un díficil presente



Daniella Mastricchio, la nena que cantaba "Corazón con agujeritos' en Chiquititas, contó cómo fue su vida tras su paso por la televisión. "Después de Chiquititas no volví a hacer más nada. Formé mi familia y tuve a mi hijo mayor, Valentín, a los 18 años. Fui mamá re chica. Por mis hijos prefiero no hablar de sus padres. Criar a tres chicos sola, a los 30 años y sin trabajo es difícil. Aunque no paso necesidades, vivo al día. Necesito trabajar. Desde octubre del año pasado estoy desempleada.

Corazón enamorado



Laurita Fernández, la conductora de Combate habló de su primer beso con el actor Nicolás Cabré y cómo él la ayuda a soportar la presión del Bailando. Dio una larga entrevista en Combate, ciclo que anima, con Jey Mammon como Estelita en su rol de entrevistadora. "El es mi "cabre' a tierra, ja ja ja. Capaz llego a casa, después de tratar de no contestar, me pongo a hacer un churrasco y me pongo a llorar porque lo paso mal. Me hace feliz y uno transita las cosas de forma distinta. Quiero que sea para siempre".



¿Romance internacional?



Nicole Neumann confesó en PH que tuvo una noche romántica con una estrella europea: "Era ahora o nunca porque era un artista internacional y se iba". Aunque no dio el nombre, a minutos de terminar el ciclo de Telefé, Andy llegó a la conclusión que era una figura española. Por lo cual, si no era ni actor ni músico... "¿Es bailarín?+, indagó el conductor. Por lo que Nicole, sólo reaccionó con risas. Kusnetzoff tosió y deslizó el nombre del supuesto amante de la rubia: Joaquín Cortés. ¿Será?





Juntos y mimosos



Ángel de Brito compartió imágenes de la flamante pareja en plena celebración con una picante dedicatoria: "¡Presentación oficial! Pampita y Polito Pieres, juntos y mimosos en la boda de un amigo'. "Para los que tienen todas las primicias, se las dedico. Boda de un amigo de Polito+, escribió De Brito, sin precisar a quién iba dirigido su posteo. Si bien el vínculo entre Pampita y Polito no lleva mucho tiempo, todo indica que el romance va más que en serio.

Cruces por los Fierro



Luis Ventura respondió a las polémicas que levantaron las nominaciones al Martín Fierro de Cable. Sobre todo a DAIA por las quejas a la nominación de Santiago Cúneo: +Cúneo es un ciudadano libre y constitucionalmente habilitado para andar por la vida y por la calle, no entiendo por qué me vienen a mí a pedir que tome parte como entidad cuando acá hubo 100 votos, y los asociados lo votaron ¿Qué puedo hacer yo?", contestó. "Se nominó de la misma manera que se premió a Lanata en su momento'.