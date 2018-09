Flor Peña y su poliamor



Tras la repercusión que tuvo su pareja "poliamor", Flor Peña dijo en El diario de Mariana que "no soy una pobrecita y él es el sorete que cometió un error y yo quedé desahuciada. No, yo también la paso bien". Y agregó: "Que no se sepan cosas de mí, lo que habla muy bien de mí, no quiere decir que yo no tenga derecho a goce".





More Rial será mamá

"Queríamos ser padres más adelante. La noticia nos sorprendió, pero desde el momento que nos enteramos amamos a este bebé y estamos felices de que llegue a nuestras vidas", contó a Gente Morena Rial sobre el bebé que espera con su novio, Facundo Ambrosioni. Según los medios, la joven está distanciada de su padre, Jorge Rial.



Fede Bal, temeroso



Tras su ruptura con Laurita Fernández -en flamante pareja con Nicolás Cabré- Fede Bal confesó a Clarín que ya no es el "galán" de antes. "Es que, ¿a quién le abro las puertas de mi casa para que duerma conmigo? Es súper raro. No conozco a nadie de confianza con quien probar (...) De verdad, debería conocerla y que me dé confianza".



Cambio de panel

A un mes de su lacrimosa salida de Intrusos, Marina Calabró tiene nuevo trabajo. La hija de Juan Carlos integrará el equipo de Mariana Fabbiani. Ángel de Brito fue el encargado de dar la noticia y también felicitó a la panelista por su nuevo desafío en El diario de Mariana. "¡Toda la merd!", tuiteó el conductor y jurado de Showmatch.



Preocupa la Aguirre



"Estoy muy preocupado, Adriana tuvo una trombosis venosa en la pantorrilla derecha, lo cual es algo muy peligroso", dijo a Involucrados Ricardo García sobre la ex vedette Adriana Aguirre, que fue internada de urgencia. El mediático contó que su mujer "no está bien de ánimo, se siente mal, caída y frustrada" y que él está "cag... en las patas".