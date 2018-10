Tratamiento estético



La mediática Alejandra Pradón pasó por un programa de tevé y se mostró contenta por el retoque estético que se hizo en su rostro. Nunca tuvo pudor en mostrar cómo combate el envejecimiento y menos aún, reconocer sus cirugías. A tal punto que a sus 58 años se hizo un procedimiento con hilos tensores que se aplican con enormes agujas en el rostro. Para lo segundo, la famosa le pidió al médico "un service mecánico".





Gesto solidario con mascota



La China Suárez compartió en Instagram la historia de Daryl, un perro salchicha que fue robado y cuya familia lo busca desesperadamente. Su amor por los animales y su solidaridad es infinita. Ayudó en la recuperación de unos de los integrantes con cáncer. "Por favor, si lo compraste sin saber que era robado, si lo tenés, él necesita volver con su familia. Tengo fe", comentó Eugenia en Instagram, luego de compartir las fotos del perro.



Catarsis por Twitter



Luciana Salazar apuntó de nuevo con un mensaje filoso dirigido, supuestamente, para Martín Redrado.

"Basta. ¡Basta de torturarme y castigarnos! Me quemaste la cabeza todo este tiempo de que las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa, que perdiste trabajos y por atrás me entero que estás pensando en alquilar o alquilaste ya una mansión en Punta del Este! Basta de este psicopateo", acusó.





La mandó al loquero



Ivana Figueiras apuntó contra Nicole Newman, que la había tratado de "con... seca" en los mensajes hacia Fabián Cubero. Los insultos de un lado y del otro no cesan y la modelo la cruzó: "Los mensajes no están truchados pero me parece lógico que diga eso porque están tan mal redactados, con tanta bronca... Está para chaleco de fuerza. Es más de lo mismo, es una persona que no está sana mentalmente", dijo en Intrusos.