Ella tiene nuevo novio



Calu Rivero ya no estaría sola. Después de su ruptura con Polito Pieres en 2016, no había tenido pareja de manera oficial. Ahora la actriz estaría viviendo un romance con un colega. Se trata del joven actor Eliseo Barrionuevo, quien fuera pareja de Flor Viterbo, ex bailarina de Showmatch, y acaba de realizar una participación en la ficción en la que Calu será la protagonista.





¿Paula espera mellizos?



Según el programa Confrontados, de El nueve, Paula Cháves estaría embarazada nuevamente, y la familia se aumentaría considerablemente, ya que según sus fuentes la conductora y modelo estaría esperando mellizos. Rápidamente, la mujer de Pedro Alfonso salió al cruce de la versión, y a través de su cuenta de Twitter aseguró que no está embarazada. "Les mandaría la prueba, pero no estoy", escribió Cháves.



Serrat canceló show en Tucumán



Joan Manuel Serrat canceló la función de su espectáculo Mediterráneo Da Capo que iba a realizar ayer en Tucumán por problemas de salud, según informaron desde la organización del evento. El problema del cantante es una disfonía producto de una laringitis inflamatoria, que lo obliga a hacer reposo. No reprogramarán el show en esa provincia y si mejora actuará en Rosario el martes 16.



Axel y Soledad estrenan canción



Axel presentó una canción contra la violencia de género, que canta junto a Soledad. "No es no" es el título del tema que se basó en una publicación que hizo el cantante hace algunos meses, que se viralizó y él convirtió en una canción que ya puede escucharse en plataformas digitales y será presentada el próximo 22 de octubre en el marco de la campaña "Fin de la violencia" de Unicef.