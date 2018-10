Recibió consejos de primera mano



Comenzaron las grabaciones de la serie sobre la vida de Carlos Monzón y mostrará a las mujeres que pasaron por su vida. Celeste Cid se pondrá en la piel de Susana Giménez. Seguramente después del disgusto que se llevó cuando la China Suárez la personificó meses atrás, Susana se encargó de bajar línea. "Estaba contenta. Me contó un par de cosas que estuvieron buenas", comentó la actriz.





Margarita le puso freno a sus padres





Y un día Margarita entendió qué eran las redes sociales. La hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar sorprendió a sus padres al decidir que no quiere que suban fotos y videos de ella. "Yo no quiero aparecer ahí", contó la actriz que le dijo su hija después de darse cuenta por qué una vendedora de un local la conocía y sabía cosas de su vida. "Hablamos los tres y decidimos que ninguno iba a publicar nada", contó Griselda.



Cabré no logra mejorar rating







Mi hermano es un clon, la tira que protagoniza Nicolás Cabré, no logra repuntar en materia de rating. En la última medición, el lunes feriado, la ficción de "El Trece" volvió a perder en competencia directa con La Voz Argentina, que le sacó más de 7 puntos de diferencia. Así la medición promedio ubicó al programa de Marley con 14,7 puntos contra los 7,3 que obtuvo la comedia familiar de Cabré.



Con vos, al infinito y más allá



Jorge Rial cumplió 57 años y su novia Romina Pereiro le dedicó un amoroso mensaje en Instagram, acompañado de una imagen de los dos mostrando el nuevo tatuaje que se hicieron. "Viniste cuando no te esperaba y empezamos a construir desde el amor, sin planificar, naturalmente. Me devolviste la familia que me habían arrancado y sumaste la apuesta, porque la ensamblamos", escribió la enamorada.



Wanda arregló el placard



La siempre polémica Wanda Nara volvió a hacer de las suyas, al mostrar su ostentosa vida en Italia. La mujer de Mauro Icardi grabó varios videos que subió a Instragram mostrando la impresionante colección de zapatos y carteras de reconocidas marcas, mientras una persona que contrató quita de las vitrinas los accesorios y calzados que no son de esta temporada. Un vestidor, que vale oro.



Otra denuncia contra Gianola







La periodista y vedette Fabiola Yañez sumó su experiencia con Fabián Gianola en teatro en la obra Entretelones, en medio de los testimonios de Fernanda Meneses y Mercedes Funes que denunciaron el acoso del actor.

Sería muy hipócrita de mi parte no decir que yo creo en las denuncias que le atribuyen. Yo la pasé mal y no tengo por qué esconderme cuando me preguntan", argumentó Yañez.