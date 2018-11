De vuelta al ruedo



El grupo musical británico pop Spice Girls, que triunfó en los años 90, vuelve a los escenarios, aunque sin Victoria Beckham, adelantó hoy la prensa británica. El nuevo cuarteto formado por la "Baby" Spice Emma Bunton, "Scary" Mel B, "Ginger" Geri y "Sporty" Spice Mel C difundirá un video el próximo lunes en el que revelará una nueva gira desde julio de 2019) en el Reino Unido, afirmó el diario The Sun.







Shakira, por la educación



La cantante colombiana Shakira participó de la fundación de un nuevo gran colegio en un barrio pobre de Cartagena de Indias, en sus país. Y expresó: "Queremos que todos los niños puedan tener acceso a una educación de calidad, que no se quede uno por fuera, porque mientras haya niños y niñas que no reciben la misma educación no podemos hablar de un país en paz, ni de igualdad'.





El origen de Sherlock Holmes



Arthur Conan Doyle, uno de los autores más leídos del mundo, no creó a Sherlock Holmes hasta que decidió abandonar el ejercicio de la medicina, tal y como cuenta en "Las cartas de Stark Munro", su novela más autobiográfica.

Fue en 1891 cuando, desencantado de la medicina y tras consolidar su éxito como escritor, abandonó su primera profesión para dedicarse por completo a la escritura.



Jolie-Pitt, en la recta final



Angelina Jolie y Brad Pitt están cada vez más cerca del divorcio oficial, informaron fuentes cercanas a la Corte de Justicia de Estados Unidos. Después de una dura batalla por los bienes y por la custodia de los seis hijos que tienen juntos, la actriz de 43 años notificó a la Corte que entregó todos los documentos relacionados con sus finanzas a Brad Pitt. Sólo resta que el actor de 54 años entregue la información.



Mujer bonita y muy feliz

"Realmente, hasta este día, hasta este momento es mi humano favorito. Estoy más interesada en lo que tiene que decir o en su punto de vista más que nadie', dijo Julia Roberts sobre su marido, Danny Moder, con quien se casó en 2002 y tuvo tres hijos. La actriz contó que conocerlo y casarse con él fue un "cambio sísmico' que cambió su vida para mejor, y ahora ella no puede imaginar la vida sin él.



Actor famoso, bajo arresto



El actor Alec Baldwin fue arrestado el viernes pasado por agresión, informó la policía de Nueva York. De acuerdo con el portal de espectáculos TMZ, el actor comenzó la pelea debido a que un hombre le quitó el lugar de estacionamiento que estaba reservando en una zona residencial. Al parecer un amigo de Alec estaba reservándole el lugar en el estacionamiento cuando un hombre tomó el sitio.