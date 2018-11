¿Quiere renunciar?



Pampita está furiosa con Net Tv porque modificarían el horario de su ciclo de entrevistas tras la llegada de la serie "Millennials". Según fuertes rumores, modificarían el horario de su programa, de 21.30 a 21, debido a la nueva serie, el próximo 26 de noviembre. Si bien la modificación es pequeña, la morocha habría puesto el grito en el cielo y muy enojada pidió que respeten el horario pautado. Pero también, habría amenazado con renunciar. ¿Para tanto?



Le gusta ser el villano



Esteban Lamothe será parte de "Campanas en la noche" junto a Calu Rivero, quien vuelve a protagonizar una tira tras el escándalo con Juan Drathés. Durante una entrevista radial con "Agarrate Catalina", el actor contó que junto a la actriz "nos toca hacer escenas muy difíciles con Calu, de todo tipo, tanto sexual como de violencia. Es la primera vez que hago un personaje violento con una mujer". Reveló que será un villano de temer: "Me gusta hacer de malo, lo había hecho en teatro pero nunca en televisión. La verdad es que me divierte".



Desilusionada con el amor



Karina "La Princesita" puso punto final a su relación con Sergio "Kun" Agüero y según rumores estaría en pleno romance con su abogado. Sin embargo, la cantante lo negó rotundamente: "No sé por qué me relacionan con mi abogado, es un amigo, me ven con ocho hombres y lo eligieron a él por rubio". Al ser consultada sobre si tendría una relación amorosa, la blonda explicó: "Estoy en ese momento en el que no creo en el amor sincero".



No se pueden ver ni en figurita



Lourdes Sánchez se quejó por el maltrato que recibe por televisión de parte de todas las panelistas que forman parte del programa. La ex chica del clima, Sol Pérez, que tiene un carácter fuerte y no reniega de él, sin tapujos le respondió: "No voy a poder dormir después de esto" y Lourdes rápidamente le replicó: "Sol no te hagas la cocorita". Ayer, por Twitter, Lourdes siguió disparando y atacó a Sol. La guerra sin cuartel se pone más cruda entre ambas.





Disparó contra colegas



Connie Ansaldi dejará "Cortá por Lozano" y no volverá el próximo año debido a que tiene otros proyectos laborales. Sin embargo, aprovechó una nota para tirar munición gruesa contra sus colegas del ambiente chimentero: "Hay panelistas que están hace 20 años en el mismo lugar y si no los echan de los programas no se van", y concluyó: "Después de dos años, decido hacer algo nuevo también. Siempre fui así. Me voy a hacer otra cosa, nada más". ¿Para quién habrá sido la indirecta?



Confesiones de Rolo



Rolo Sartorio, líder de La Beriso, escribió un libro donde narra sus experiencias más profundas: "Con las muertes de mis hermanas estuve mucho tiempo encontrando cáncer en mi cuerpo". Lejos de ahondar en las aventuras de una estrella de la música, se permite una búsqueda más introspectivas. Por algo se llama "Pararte y dar pelea". Allí, Sartorio se mira en el espejo para desplegar el increíble relato de una vida marcada a fuego por las situaciones límites.