Ni fu ni fa con su biopic



Sigue latente la posibilidad de realizar una serie biográfica de Susana Giménez. En diálogo con "Intrusos", la diva confirmó que estaban en negociaciones para la realización de su tira: "Vamos a ver, vamos a ver. Todavía no hay nada, no hay libro. Al principio no me gustaba la idea. No estoy muy entusiasmada. ¿A quién le va a importar mi vida?".





Respuesta venenosa



Una usuaria de Twitter escribió un saludo por el Día del Hombre, de manera agresiva a las cuentas de Lizy Tagliani y Flor de la V. Rápidamente, Tagliani le contestó: "No sé si te sirve pero en un día voy al baño unas 15 veces, me baño una y me pican los guev... (sic) al menos dos veces... acordarme me acuerdo, ahora cómo me siento es otra cosa".



Una escapada romántica



More Rial aprovechó el fin de semana largo para ir a la costa junto a Facundo Ambrosioni a pocos meses de convertirse en mamá. "¡Feliz mes amor de mi vida! Gracias por la familia hermosa que formamos, por lo que nos das día a día y por hacernos los más felices del mundo. Te amo con toda mi vida", escribió la hija de Jorge en una foto de Instagram.





Quiere pero no puede



Es una tremenda lucha contra su mayor fobia. Mariana Fabbiani mostró un video casero donde se la ve enfrentada contra una "temible" araña. Subida a una escalera y con una ojota como única arma, enfrentaba al arácnido: "Tratando de superar mi fobia. Bánquenme", redactó Mariana en Instagram, que además, en el intento, se cayó de la escalera.



Mensaje para prevenir



Migue Granados difundió en Twitter su campaña de prevención del cáncer de piel. "Viví de cerca el Melanoma (con mi vieja). Es muy heavy y se puede prevenir, o agarrar a tiempo", escribió el humorista desde la experiencia que padeció su mamá, quien murió el año pasado: "Cuando estés al sol sin protector en hora pico te acuerdes que yo me quedé sin mi vieja".