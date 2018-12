Reclamo por televisión

Mirtha Legrand le hizo un reproche a Marcelo Tinelli durante su programa. Cual tía a la que no pasan a visitar, la Chiqui le reclamó al conductor que no va a su programa. "¡Tinelli, te estoy esperando todavía! Yo te hice una apertura, querido", dijo la diva. "Y, bueno, me dijo que iba a venir a fin de año. ¡Ya se termina el año, querido! ¡Vení a Mar del Plata!", disparó Mirtha.

Por estrenar programa

Lizy Tagliani tendrá programa propio en Telefe. Será en el verano y con un formato de juegos. La propuesta para Lizy es retomar el El precio justo, un ciclo de entretenimientos que le permitirá jugar a diario. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde que acompañaba a la pista del Bailando a Nicole Neumman, y ahora Tagliani logró su propio ciclo.

Contrató detective

En el programa de Andy Kusnetzoff, PH, Valeria Lynch terminó confesando que contrató un detective para seguir a su marido. "Fui muy infiel y me fueron infiel. Yo llegué a seguir gente con un detective". "¿A (Héctor) Cavallero?", indagó Andy. "Sí. Me mandaba todo un detalle, ¡y nunca lo podía enganchar! Yo lo quería enganchar, porque sabía. ¡Esto sí que no lo conté nunca!", dijo riendo.

Una chica enamorada

Vera Spinetta está de novia y parece que muy enamorada. La hija del Flaco está en pareja hace pocos meses con Juan Mango, el cantante de una banca mendocina que se inicia y ha logrado visibilidad en la escena nacional.

La actriz y cantante le dedica tiernas dedicatorias de amor en Instagram y ambos suelen compartir videos mostrando la buena relación que tiene su novio con la hija de tres años de Vera.

Desquite por si las dudas

Todo tiene que ver con todo. Durante un programa Marcelo Tinelli intentó relacionar al empresario Paul García Navarro (49) con Soledad Fandiño, quien negó toda relación con él. Sin embargo, quizás como una advertencia, Pia Slapka, ex pareja de García Navarro, hizo llamativos posteos en las cuentas de René Pérez, el ex de Fandiño. "Residente te canta la posta" y "Este hombre me inspira", posteó Pía.