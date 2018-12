¿Guerra de divas?

Madonna acusó a Lady Gaga de hacer suya -en su carrera para el Oscar, por su gran actuación en Nace una estrella- una frase que ella dijo mucho antes. "Puede haber 100 personas en una habitación y 99 no creen en ti, pero solo necesitas una que crea en ti', dijo, y la Reina del Pop publicó la entrevista de mediados de los "80, donde dijo algo similar. Y luego una imagen con la leyenda "No jorobes conmigo'. ¿Para Lady?

A él no le gusta, pero....

Aunque es uno de sus críticos más vehementes, el cantante Bruce Springsteen cree que Donald Trump ganará las elecciones para un segundo mandato, ya que no ve a ningún opositor con fuerza para superarlo. "No veo a nadie que pueda vencerlo', sostuvo el autor de "Born to run', quien apoya al Partido Demócrata y asegura que aún no tienen un candidato "eficaz que pueda hablar el mismo idioma' que Trump.

Prefiere no recordar

Aunque exitosa y respetada, Meryl Streep contó que prefiere no volver a ver algunas de sus películas para no tener que enfrentarse de nuevo a esos "tiempos infelices' que vivió durante ciertos rodajes, por sus complejos. "La verdad es que esos fueron tiempos muy infelices. En esa época me preocupaba demasiado de si mi nariz era muy grande o de si estaba gorda. Esas eran las típicas cosas que la gente te decía', contó.

Más Grande que Adele

"Thank u, next', de Ariana Grande sobre una ruptura amorosa, es el video musical más rápido en alcanzar las 100 millones de visitas, desde su lanzamiento el 30 de noviembre, según el servicio de videos Vevo. El récord anterior lo tenía el video musical "Hello' de la cantante británica Adele en 2015. "Ya 100 millones. cielos... gracias a todos. los amamos y estamos muy emocionados', dijo Grande en Twitter.

La mema de Cristian

Casi tan conocido por sus escandaletes como por su música, Cristian Castro reconoció una de las intimidades que ventiló su ex, Gabriela Bo. El mexicano, hijo de Verónica Castro, confesó que "A mí no me importa, me da por hacer cositas así... No es que siempre estoy tomando leche de biberón, pero puedo a veces agarrar el biberón y decir ¡qué rico!'. Y agregó que le gusta sentir cosas que sentía de niño.