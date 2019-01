Revolución y pregunta



Ayer, unas imágenes dejaron helados a los seguidores de la serie española La Casa de Papel. En las fotos aparecen caminado por Florencia, El Profesor y Berlín, lo que podría suponer que ese personaje retorna a la saga pese a su trágico final; o bien, ser sólo un recuerdo. Producto de esta filtración que saturó las redes, los curiosos se acercaron a ver el rodaje en la ciudad italiana. Tanto fue el furor que los actores tuvieron que dedicar unas palabras al público. "Grazie, bella Italia!!!', fue una de las frases de Álvaro Morte, el actor que personifica a El Profesor.

La tomó por sorpresa



Ayer, en el primer almuerzo del año desde Mar del Plata, Mirtha Legrand enfrentó a Carmen Barbieri y a la expareja de su hijo, la bella y talentosa Laurita Fernández.



Por primera vez cara a cara, la joven y la capocómica protagonizaron un difícil momento, por un pícaro comentario de la diva.



"Vos no perdés tiempo nena...', le dijo la conductora a la protagonista de Sugar por su noviazgo con Nicolás Cabré, quien no pudo más que reírse en tanto que la madre de Fede Bal acotó: "Te di el pie... Te juro que no estuvo preparado'.





Juntos en Punta del Este



Susana Giménez y Ricardo Darín coincidieron en Punta del Este, en el lanzamiento de un nuevo emprendimiento inmobiliario del grupo Cipriani, según publicó Primiciasya.com. De la fiesta participaron famosos como la diva de los teléfonos, el protagonista de éxitos como la multipremiada El secreto de sus ojos, El amor menos pensado, Relatos salvajes y Truman, entre otros; además de Griselda Siciliani, Julieta Ortega y Claudia Fontán, empresarios y funcionarios uruguayos en la chacra Gin Tonic, situada en el corazón de La Barra.



La gala de los Globos



Para reconocer lo mejor del año en cine y televisión, anoche, al cierre de la edición, se realizaba la entrega de los Globos de Oro dando por iniciada la temporada de premios. La fiesta arrancó a las 18 con las estrellas luciéndose en la alfombra roja del Beverly Hilton de Los Ángeles. Lady Gaga (foto) fue una de las más flasheadas en la previa, como protagonista de A Star is Born, el debut tras las cámaras de Bradley Cooper y el film que se perfilaba como uno de los favoritos junto con Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury y el grupo Queen, Vice que lideraba las listas; y Roma, de Alfonso Cuarón.