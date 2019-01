Berger disparó contra Scioli



La modelo Gisela Berger disparó en Twitter contra Daniel Scioli, con quien tuvo a su hija Francesca. Luego de publicar una foto y decir que es mentira que estuviera en Francia por el brazo "mientras la gente se muere de hambre', contó a Exitoína que hizo ese posteo para protegerse, porque recibió amenazas. "No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué', agregó.





Convivir con el dolor



El 8 de enero de 2012, a los 6 años, murió Blanquita Vicuña, y sus padres, Benjamín y Pampita, hicieron sentidos posteos en las redes recordando a la pequeña. "Bella, mi niña' escribió junto a una foto donde se la ve a la pequeña sonriente; mientras que la modelo y conductora compartió en Instagram Stories un video donde se ve un ramo de rosas blancas.



Campaña contra Calu



Las fans de Juan Darthes hicieron campaña para que no se vea Campanas en la noche, la nueva novela de Calu Rivero, la primera actriz que acusó de abuso al actor, cuando hacían Dulce Amor. "Mirá como no te miro' es el hashtag que lanzaron, y Calu dijo en Involucrados: "Entiendo lo que debe ser la desilusión que tu ídolo, de pronto es la persona que es. Esa desilusión es terrible...'



Otra Lulu para Martín



Martín Redrado, quien tuvo una tormentosa relación y separación con Luciana Salazar, fue visto muy acaramelado con su nueva novia, en las arenas de Punta del Este. La mujer en cuestión es una empresaria en turismo, llamada Lulu Sanguinetti, quien según publicó Pronto, ya tiene el OK de los dos hijos del economista. Son las primeras vacaciones en pareja del economista, que bien puede zafar si se equivoca de nombre.