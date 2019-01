¿Qué le causa más placer?

Araceli González, sin actividad como actriz, se ha convertido en una instagramer y, ahora, influencer de la vida saludable. A sus 51 años, se muestra divina en diferentes situaciones, sin miedo a las críticas y renovada. Con su pareja Mazzei, vive a pleno: "Fabi me sigue gustando, nuestros encuentros son divertidos y sin pudor. Es fabuloso. Me siento viva. Me resulta sexy el hombre que me hace el amor, me respeta y ama a mis hijos".

Sin miedo al olvido

Guizo Kaczka, consolidado como animador de programas de entretenimiento, accedió a una entrevista a fondo a punto de comenzar con "Otra noche familiar", dijo: "Lo que más disfruto es el encuentro con el público", pero no le teme a que no lo reconozcan en la calle: "No conozco otra realidad por mi historia, si bien he tenido momentos de mayor o menor popularidad, siempre había alguien que me decía '¡Guido!'".

Con marca varietal

Mientras actúa junto a Pepe Soriano, Víctor Laplace y Gustavo Garzón en "Rotos de Amor", Osvaldo Laport disfruta su momento con la flamante marca de vinos que creó y que exporta a Italia: "Encontré en el silencio del vino la forma de decir lo que siento; tal vez un te quiero, un te amo, un gracias, el brindis por los que están, o no están! En él; está el abrazo, la complicidad, los no dicho y la alegría del encuentro!", puso en Instagram.

Habló de su hermano

Nico Vázquez puso en la mesa las consecuencias emocionales que le dejó la muerte de su hermano Santiago en 2016. "Me quedó un miedo constante con el teléfono. No me gusta que me llamen, no me gusta recibir Whatsapp", explicó. "Siempre que me vas a decir algo decime: 'Hola, está todo bien. Te mando un audio'. Me quedé muy asustado. Si me llaman mi mamá o mi papá, les preguntó si pasó algo, si está todo bien. Fue el miedo más grande que me quedó", concluyó el actor.