Soldán desmiente un acercamiento



"No la invité a cenar, para nada. Gracias a Dios hace siglos que no la veo, años que no hablamos ni por teléfono". Dijo Silvio Soldán (de 83) a Clarín, luego de que Silvia Süller (de 60) deslizara una posible reconciliación con el conductor, padre de su hijo Christian (28). Las declaraciones de la vedette fueron en el marco de Sullerísima, obra en la que comparte cartel con Mariano de la Canal.

Las reglas que se puso Laurita



En pareja con Nicolás Cabré (de 38) y consagrada en los premios ACE por su protagónico en Sugar, actualmente en Mar del Plata, Laurita Fernández (28) decidió hacer algunos cambios. No acostarse tarde, evitar salidas nocturnas, mantener horarios regulares y llevar una vida tranquila, son algunos de los nuevos hábitos que se impuso la bailarina, firme en su plan de vida familiar.



¿Tiene a Matilda bajo llave?



Madre primeriza, por vientre subrogado, Luciana Salazar tiene pánico a que secuestren a su hija Matilda. "La tengo un poco encerrada porque me da mucho miedo la inseguridad. No puedo ir a la plaza con mi hija. Como vivo los fines de semana en Nordelta, ahí, salimos un poco más. Pero en la semana estoy en mi departamento en Núñez y me cuesta sacarla", confesó la modelo en diálogo con el diario La Nación.





No están reconciliados



En medio de rumores de reconciliación, Ángel de Brito narró la situación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes salieron a negar las versiones, tras una foto juntos que el actor colgó en las redes. "Basta loco, ya bastante con cómo la estamos pasando nosotros para lidiar con ustedes. Córtenla. Puse la foto porque es mi Instagram", fue la frase de Luciano que compartió el periodista