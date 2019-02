Darthés, deprimido y medicado



Según Fernando Burlando, Juan Darthés empeora en su estado anímico. Recluido en Brasil después de la denuncia por violación que hizo Thelma Fardín, el actor está deprimido, "tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado y realmente no sé si puede venir solo, no sé si lo pueden subir a un avión solo", dijo el abogado en relación a una citación judicial en Buenos Aires por otra de las causas.





Susana no quiere su biografía en tv



Todo indica que la serie sobre la vida de Susana Giménez no verá la luz, porque la diva no quiere "que se cuente nada sobre ella". Aunque le cedió los derechos a su amigo Gustavo Yankelevich para que produzca la historia, la conductora lo habría pensado bien y desde Estados Unidos dijo que tenía que hablar con el productor, pero la versión más fuerte es que la producción fue cancelada.



Dos históricos en un nuevo film



Pepe Soriano y Marilú Marini protagonizarán Nocturna, un filme dirigido por Gonzalo Calzada que comenzará a filmar el próximo 18 de febrero. Se trata de un thriller psicológico que con cinco semanas de rodaje, marcará la vuelta al cine de un talentoso actor como Pepe Soriano, quien por estos días, a sus 89 años, sigue haciendo teatro y ahora regresa de la mano de Calzada.



Casella criticó con Actrices



Beto Casella cuestionó que el día de la denuncia de Thelma Fardín, el colectivo Actrices Argentinas usara el pañuelo verde que simboliza el pedido por Aborto Legal. "Ese no era un día de pañuelo, las hubiesen escuchado más, tal vez", dijo lamentando el método. "Estas cosas a veces salen desprolijas porque recién están pasando y tienen que tener su tiempo para aprender a tratarlas", sostuvo el conductor.





Kloosterboer y una cuestión de floreros



Consultada sobre el cruce entre Jimena Barón y Julia Mengolini, quien cuestionó a la primera por sus repetidas fotos con poca ropa, Marcela Kloosterboer consideró que sería bueno respetarse "entre las mujeres y que cada una pueda empoderarse y mostrar el or... como quiera, ¿no?". Y después de alabar la figura Barón sostuvo que quizás hay "un poquito de envidia cuando se critica tanto, si se sale en cola o no se sale en cola".



Habemus conductor de Telenoche



Hace algunas semanas renunció a su lugar como panelista de El Diario de Mariana. Desde entonces Diego Leuco estuvo en negociaciones con distintos canales para definir su futuro laboral. Así, joven periodista rechazó conducir Intratables y analizó las propuestas de Telefe y El Trece, aceptando finalmente convertirse en el compañero de María Laura Santillan en Telenoche.