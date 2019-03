Participa en honor a su abuelita

Flor Torrente es la primera confirmada para el Bailando 2019. Sorprendió la noticia porque está lejos del perfil mediático que rinde en el programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo la hija de Araceli González, aseguró que la motiva una cuestión familiar. "Mi abuela era bailarina y el año pasado falleció. En el último tiempo algo que me conectaba con ella eran las ganas de bailar. Entonces surgió esto y dije '¿por qué no?', dijo en una entrevista.

Feliz por la confianza de Calu Rivero

Esteban Lamothe es directo para hablar. Así que el actor de Campanas en la noche se refirió al regreso a la televisión de Calu Rivero, tras las revelaciones sobre su relación laboral con Juan Darthés en el pasado.



"Me emociona y me pone muy contento que Calu pueda confiar nuevamente en un compañero. Venía de algo muy complicado, lo que le pasó no puede pasar nunca más', aseguró Lamothe en diálogo con Agarrate Catalina.

Bossi actuará en el exterior en 2020

Martín Bossi es uno de los artistas argentinos que puede presumir del éxito asegurado de taquilla, como con el show que tiene en cartel: Bossi Master Show. Sin embargo parece que el actor e imitador quiere nuevos desafíos y aceptaría un papel en Broadway en 2020. Según publicó Teleshow, Bossi será el protagonista de Kinky Boots, una comedia musical del mismo autor de La jaula de la locas con música original de Cindy Lauper.

Está cansada, pero tiene que seguir

Iliana Calabró sorprendió con sus declaraciones al asegurar que está cansada del espectáculo, pero que continúa por una cuestión económica. "Una se pasa trabajando toda la vida y llega un momento en que querés parar. Me encantaría descansar, pero la verdad es que necesito la plata', lanzó la hija de Juan Carlos Calabró' en una entrevista con Teleshow desde Villa Carlos Paz, donde hace temporada y necesita mantener su estilo de vida.

Romance restringido para los chimentos

Tras la ruptura con Pico Mónaco, Pampita lleva nueva vida sentimental con Mariano Balcarce. Lo tenía bien guardado en privado. Como su estado ya es noticia, la modelo prefirió reservar su romance en Los Ángeles de la Mañana: "Lo vivo muy tranquila, por eso lo dijimos también: para poder estar tranquilos. No tengo nada para decir. No va a haber una presentación oficial. No voy a decir cómo me conquistó. Estoy muy bien', finalizó.