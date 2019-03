Laurita, sin show en México

Laurita Fernández quedó fuera del jurado del show Pequeños gigantes de Televisa, donde compartiría el tribunal con Miguel Bosé y Verónica Castro. La razón fue que no llegó a tiempo con la visa laboral para instalarse un tiempo en México. El programa tenía que grabarse y no podían esperarla, así que fue reemplazada por la ídola teen Karol Sevilla (Soy Luna). En un programa mexicano se burlaron de la argentina por quedar fuera del famoso show.

Moria, criticada por dichos sobre Jaitt

Moria Casán hizo su show en un boliche e incluyó en su monólogo desafortunadas frases sobre la figura de Natacha Jaitt. El video de su actuación se viralizó provocando el rechazo y bronca de Ulises, el hermano de la mediatica fallecida que la llamó "ser diabólico y siniestro". "Pasenla bomba, bomba, bomba. Miren dónde está Natacha ahora, bajo tierra. Igual la pasó bomba, eh. Vamos a desdramatizar", fue parte de lo que dijo la diva.

Confirmó su romance con un futbolista

Mina Bonino publicó una romántica para confirmar su relación con un joven futbolista. La bella periodista está de novia con Federico Valverde, el mediocampista uruguayo, jugador del Real Madrid, que hizo su debut en el "merengue" en la Champions League en octubre de 2018. El jugador tiene 20 años y recibió el Balón de Oro en el Mundial Sub-20 con la Selección de su país. Mina, de 24, viajó hace pocos días a Madrid para reencontrarse con el jugador.

Polino habló de su lucha por adoptar

En el regreso de PH, Marcelo Polino compartió su decepción por no haber podido ser padre. Contó como decidió echarse atrás en sus planes de adoptar debido a la burocracia que reina en el sistema. "Desistí porque ya no soy la misma persona después de 6 años de trámites más 2 años de terapia para ver si lo hacía o no. Me pasó casi una década con ese tema', compartió el periodista que resaltó que aunque pensó en la subrogación de vientre, su idea era "ayudar a alguien a tener una buena calidad de vida".

Galán que no esquiva temas espinosos

Joaquín Furriel está en medio de la promoción de su nueva película El hijo. En una entrevista con Clarín, el actor dejó muchas definiciones sobre su persona. Entre ellas su postura ante el nuevo movimiento femenino. "¿Cómo no va a radicalizarse un colectivo que fue sometido durante siglos? No hay otra manera. Y no me resulta fácil como hombre. Muchas veces me incomoda lo que está pasando, pero esa incomodidad la tengo que trabajar conmigo y tengo que entender que por suerte el mundo cambió", lanzó Furriel.