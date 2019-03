Otra versión sobre Luismi



Según la revista mexicana TV Notas, durante su raid en Argentina, Luis Miguel se ahogó en drogas y alcohol luego de conocer una supuesta infidelidad de su novia, la joven Mollie Gould, con el empresario argentino Matías Tasín. Al parecer, tras enviar a Mollie a Paraguay, donde sería la siguiente parada de su gira, el Sol de México organizó una fiesta con la modelo y una sexoservidora que contrató, pero bebió tanto que se desmayó y un doctor le practicó primeros auxilios y lo reanimó.





¿De actor a empresario?



Ashton Kutcher no encuentra lugar en la pantalla grande. A sus 42 años, el actor que saltó a la fama con la comedia That '70s Show, ganó una fortuna con sus inversiones en firmas como Uber y Airbnb, y supo ser el el mejor pago de la TV. Sin embargo, el afortunado para los negocios sigue sin destacarse en películas desde hace cinco años. El ex de Demi Moore y actual de Mila Kunis se ha posicionado en Silicon Valley y hoy es todo un inversor tecnológico.