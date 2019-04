A la defensa del tío Jacko

Los sobrinos del Michael Jackson responden al discutido "Leaving Neverland" con un contra documental en el que recogen testimonios en su defensa, para rechazar acusaciones vertidas sobre abusos sexuales del "Rey del Pop" contra menores. Dura 30 minutos, se publica en Youtube y se titula "Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary".

Un invitado con herencia

La Electric Light Orchestra suma al hijo de George Harrison a su gira por Estados Unidos. Se trata de Dhani Harrison, único hijo del recordado beatle, como número de apertura del tour que iniciará en junio próximo. En las redes sociales del grupo comandado por Jeff Lynne como en las del hijo del ex beatle, ambos manifiestan su "emoción" ante esta unión por 20 conciertos.

Al túnel del tiempo

La historia del fenómeno musical Menudo se comenzará a filmar este verano en México, que fue su principal mercado, y en Puerto Rico, donde surgió, y la serie será distribuida el próximo año por Amazon Prime Videos. "Vamos a recrear su historia en términos de esta banda de chicos que se volvió famosa mundialmente y que llegó al estrellato", indicaron los productores.

Le paró la motoneta

Aunque no ha sacado nada nuevo desde 2015, Justin Bieber considera que sigue siendo el capo de la escena. Y dicen que no le gustó nada ver a Shawn Mendes -encima ex de su actual mujer- como tapa de revista bajo el título "El príncipe del pop" . "Mmhhh... Vas a tener que romper unos cuantos récords más antes de arrebatarme el título, colega", escribió en sus redes.