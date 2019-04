Vuelve pero sin polémicas



Federico Bal fue categórico: "Este año vuelvo al Bailando desde otro lugar, con un poco más de paz y sin tanto conflicto". El actor habló en Primicias Ya sobre las expectativas al certamen de Showmatch, del que se ausentó en 2018. Ahora será una de las figuras en la pista y compartirá dupla con Lourdes Sánchez. "Estoy haciendo un cambio y creo que se nota. Hoy se dan varias cosas y darle un respiro a la gente es necesario", señaló.



Distinguido en el Senado



Palito Ortega recibió la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento, la distinción más importante que entrega el Senado de la Nación. Durante el acto, Ramón Ortega cantó algunos de sus temas más populares, además, estuvo acompañado por sus hijos y Evangelina Salazar. Mercedes Sosa, Quino, Magdalena Ruiz Guiñazú, Diego Maradona, Roberto Fontanarrosa y Adolfo Pérez Esquivel fueron reconocidas con esta mención.



El fastidio contra los noteros



Después de una paradisíaca estadía en las playas de Cancún, Luciano Castro y Sabrina Rojas regresaron a Argentina para retomar la rutina. Sin embargo, apenas pusieron un pie en el aeropuerto de Ezeiza, se le acercaron fotógrafos y periodistas. Al intentar esquivar a los noteros, estos insistieron tanto que le pudrieron el buen humor: "¡No, entendeme que yo no hablo! No seas impertinente y no me lleves por delante", expresó.



Polémica por Mirko



En el debut de su programa, Marley mostró el emotivo reencuentro con la mujer que llevó en su vientre a Mirko y hubo una gran repercusión en los medios y en las redes sociales. La alta exposición de la vida del pequeño preocupó y alertó a las autoridades de Viacom, empresa dueña de Telefe. Según informaron en "Intrusos", la compañía estadounidense ya habían mantenido algunas reuniones con el conductor para pedirle que baje la exposición del bebé.



¿Tini y el Kun, de novios?



En las últimas horas trascendió que la cantante, en realidad, estaría viviendo un romance con el Kun Agüero.

En el programa "Siempre Show", que se emite por Ciudad Magazine, la periodista Naiara Vecchio aseguró que el futbolista y la artista están en pareja. "Si vemos las redes sociales, él la likea bastante. Se están viendo, no es un noviazgo ya consolidado, pero es real que él la invita bastante a Inglaterra para que vaya a verlo".



Robertito vs. una cabra



Robertito Funes no para de tener desencuentros con animales. El cronista de C5N se enfrentó con Pepa, la cabra, a la que al parecer no le gustó que él periodista invadiera su espacio, y tomó la brutal decisión de enfrentarlo para que se vaya y no la moleste. "Este es un trabajo muy, pero muy arriesgado: voy a saludar a Pepa, la cabra loca", declaró Funes al comienzo del reportaje, que ante el primer movimiento del animal, realizó un paso atrás asustado.