Reapareció en televisión



Beatriz Salomón estuvo como invitada de Mirtha Legrand el sábado en la noche y contó sobre su estado de salud. "Es mi primera salida pública. Estoy mejor, ha sido un año terrible. Esta enfermedad es muy cruenta, pero me salieron bien los últimos análisis de sangre' reveló la exvedette que habló sobre cómo tomaron sus hijas la enfermedad y se esperanzó en volver a trabajar pronto.



Un cambio de cabeza



Ivana Nadal atraviesa un momento de espiritualidad después de una profunda decepción amorosa se inclinó por el budismo. La actriz y conductora viajó a Japón. Allí, recorrió varios templos budistas para saber más de esta filosofía de vida. "Lo estoy conociendo e incorporando, me genera mucha emoción. Estuve en el templo budista Todai-ji, me llenó de energía' comentó a un portal la morocha.



Qué pasaría si se cruza con Darthés



En una entrevista con Edi Zunino, Thelma Fardín respondió sobre qué le pasaría si se cruzara con Juan Darthés. "No sé qué me puede pasar si me lo tengo que cruzar. La única vez que creí cruzármelo en la calle me quedé paralizada y me agarró un ataque de angustia, pero afortunadamente no era él y no me lo tuve que volver a cruzar' aseguró la joven que denunció al actor por violación.



Mal momento para Granata



Amalia Granata concurrió a votar ayer en las PASO en Santa Fe, cuando en la mesa donde debía sufragar fue recibida por una autoridad de mesa que llevaba puesto el pañuelo verde a favor del aborto. Conocido es la militancia de la exmediática por "las dos vidas', por lo que fue una provocación para ella. La foto del agrio momento se viralizó rápidamente.