Tiras argentinas a Estados Unidos



Los formatos de las tiras argentinas "100 días para enamorarse" e "Historia de un clan", producidas por Underground y que se emitieron por Telefe, llegarán al mercado hispano de Estados Unidos a partir de la adquisición -por primera vez- de la cadena Telemundo Global Studios de las producciones locales que forman parte de Viacom International Studios (VIS).



¿Prepara la rentré?

Britney Spears, que continúa con su etapa de recuperación tras haber estado en una clínica psiquiátrica por una crisis de angustia, estaría preparando su regreso a los escenarios. Así lo afirmó el sitio de espectáculos TMZ, aunque su representante, Larry Rudolph, descartó por ahora esa posibilidad. Según TMZ, la "Princesa del pop' fue interceptada por fotógrafos que se lo preguntaron; y la cantante de 37 años dijo: "Por supuesto'.



Los Rolling vuelven a rodar



Los Rolling Stones están listos para volver a la carretera después de posponer su gira por Norteamérica luego que Mick Jagger debió ser intervenido quirúrgicamente. Los músicos londinenses, todos arriba de los 70 años, anunciaron que la gira "No Filter' comenzará finalmente en Chicago con dos shows el 21 y 25 de junio próximo. La gira estaba programada para comenzar el 20 de abril pasado en Miami, Florida.



La confesión de Milla



La actriz ucraniana Milla Jovovich -a favor del aborto "seguro'- reveló que sufrió un aborto y que no puede "permanecer en silencio', en momentos en que varios estados, entre ellos Georgia, Mississippi y Alabama, acaban de aprobar una ley que prohíbe el aborto pasadas las seis semanas de embarazo. La actriz de Resident Evil dijo que "fue una de las experiencias más horribles por las que pasé' y que "todavía tengo pesadillas sobre eso'.



Blanqueó al final



Una vez que The Big Bang Theory llegó a su fin, una de sus estrellas reveló que tuvo intimidad en su camerino. Johnny Galecki, quien interpretó a Leonard Hofstadter en las 12 temporadas de la exitosa comedia de CBS, reveló que fue el único de los integrantes del elenco que mantuvo relaciones sexuales en su cuarto privado. "Eso no me incluye', aclaró rápidamente su co-estrella y exnovia Kaley Cuoco, de 33 años.



El diario completo



El "Diario de Anna Frank", uno de los documentos claves de la época del Holocausto, ha sido publicado por primer vez en versión original completa, sin las correcciones y retoques que hicieron en su momento la propia autora, y su padre antes de la publicación. Declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, Anna empezó a escribir la "versión A' mientras su familia estaba escondida de los nazis en Amsterdam.