Un malhumorado con la prensa



En la mesa de Mirtha, Nicolás Cabré contó por qué era malhumorado con la prensa y cuándo cambió de actitud. "A veces la agresividad también viene del otro lado, como que un fotógrafo se te tire en el auto. La última vez lo tuve muy en claro y yo lo tuve que esquivar. Estaba mi hija y yo, tal en vez en otro momento, me hubiera bajado del auto y hubiéramos tenido un momento horrible", y dijo que lo que necesita es tranquilidad.



Quiere vacaciones para relajarse



Tras su estadía en Cancún por los premios Platino, Chino Darín volvió a Madrid, donde vive junto a su novia Úrsula Corberó, quien terminó de grabar "La casa de papel 3" (que estrena el 19 de julio). La pareja quiere tomarse unas vacaciones antes que Chino le ponga toda la energía a la película que co-produce Kenya y K&S "La odisea de los giles". El chico está haciendo una carrera súper importante en la Madre Patria.





Una feria de vanidades



Después de la sentencia judicial, Cristian U dio una nota para Diario Show y manifestó que "la televisión es una enorme feria de vanidades: los egos se multiplican y las inseguridades, por otra parte, están a la orden del día. Yo de Gran Hermano me fui de un momento a otro y me importó un caraj...". En medio de sus vacaciones en Brasil, aprovechó para mostrarse superfeliz con su flamante pareja: la modelo Sandy Campal.





Con nuevo hogar

La campeona del "Bailando 2018", Flor Vigna, dejó su casa materna en Floresta y se mudó a un departamento en Palermo, donde está toda la movida. La bailarina-actriz, quien sigue muy bien en el teatro El Nacional, con "Una semana nada más" (debutó el 9 de enero), logró que en la salsa de tres los acompañe a ella y a Facu Mazzei, Gimena Accardi, pareja de Nicolás Vázquez, su compañero en teatro. Va con mejor ánimo.





Ella es una celebrity



Moria contestó en su twitter los dichos de Jorge Rial sobre los conductores de América con cierta ironía. Así lo hizo: "No, como voy a ningunear al lider de @AmericaTV que es el único que hace rating y todos los demás son mediocres, asnos y burros. Claro, se refiere a periodistas y YO soy una celebrity, no me doy por aludida", dijo la One y remató: "gracias a que lo conduje por 4 meses sus integrantes tuvieron trabajo".