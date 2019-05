Mario Teruel deja Los Nocheros



A raíz de la denuncia por presunta violación de una nena de 10 años que enfrenta su hijo Lautaro, Mario Teruel anunció ayer a través de un comunicado en Facebook que se alejará del grupo un tiempo. " A nivel humano, no puedo dejar de solidarlizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso. Sin embargo, como padre, quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar el morbo ajeno', sostuvo.



Reconoció que hizo trampa como jurado



Ahora como panelista de Los ángeles de la mañana y a 10 años de su paso como jurado del Bailando, Graciela Alfano confesó que influenció al jurado para que salvarán a Matías Alé, su pareja por entonces. Detalló como hizo para convencer al resto de sus compañeros, entre los que estaban Gerardo Sofovich y Moria Casán, para que terminarán mandando al teléfono a Celina Rucci en lugar del actor.





Un Nicolás Cabré muy enamorado



Pasó de negar romances y pelearse con la prensa a gritar su amor a los cuatro vientos. Nicolás Cabré no parece tener reparo en hablar de su vida privada. Sobre los deseos de Laurita Fernández de ser madre dijo: "Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será'.





Cómo está la salud de Mirtha



Por tercera vez, Marcela Tinayre estuvo al frente de los ciclos de su madre, Mirtha Legrand, quien aún se encuentra convaleciente tras ser intervenida por una brida abdominal. "Está regia, fantástica. Quiero aclarar que a mi madre le sacaron los puntos el jueves, por lo cual no era conveniente que esté acá en el piso. No pidamos tan rápido las cosas cuando son cuestiones de salud. No son cuestiones graves, pero son cuestiones de salud' dijo Marcela.





Nueva versión para La Cobra



La nueva canción de Jimena Barón, La Cobra, sigue siendo noticia. Porque además de que el video tiene casi 17 millones de vistas, hay infinidad de versiones que los fanáticos se animan a mostrar a la cantante. Ahora fueron las Culisueltas, el popular grupo surgido en 2012, las que se animaron a reversionar el hit de la autora de La tonta, logrando volver al ruedo aunque sea un instante.





Araceli, una suegra muy canchera



Minerva Casero, hija del Alfredo Casero, contó lo bien que se lleva con su suegra, que es muy famosa, por cierto. La joven actriz de ATAV está de novia hace ocho meses con Tomas Toto Kirzner, hijo de Araceli y Adrian Suar. En diálogo con la revista Caras, la joven actriz, contó que tiene una excelente relación con la mamá de su novio que hasta se juntaron las dos para ver los Oscar.